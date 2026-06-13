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13 de junio de 2026 - 01:43
Jujuy.

Victoria Agustina Aredes fue elegida embajadora en la FNE 2026 del Colegio Parroquial "Nuestra Señora del Carmen"

La elección dejó definidos los nombres que representarán al Colegio Parroquial del Carmen en el camino hacia la FNE 2026.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Victoria Aredes será embajadora del Parroquial del Carmen

Victoria Aredes será embajadora del Parroquial del Carmen

Victoria Aredes será embajadora del Parroquial del Carmen &nbsp;

Victoria Aredes será embajadora del Parroquial del Carmen

 

    El Colegio Parroquial “Nuestra Señora del Carmen” ya tiene a su nueva embajadora. En el marco de las elecciones estudiantiles de la FNE 2026, la institución eligió a Victoria Agustina Aredes, quien será la encargada de representar al colegio en esta nueva etapa.

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    La noche estuvo atravesada por el clima propio de la Fiesta Nacional de los Estudiantes: nervios, familias acompañando, compañeros alentando y una comunidad educativa que volvió a reunirse para celebrar uno de los momentos más esperados del calendario escolar.

    Una elección rumbo a la FNE 75

    La elección del Parroquial del Carmen se suma al recorrido de instituciones que ya comenzaron a vivir la previa de la edición 75 de la FNE, una celebración histórica para los estudiantes jujeños.

    Cada nombre elegido representa también el trabajo de muchas semanas: preparación, ensayos, acompañamiento y el entusiasmo de quienes hacen que la fiesta estudiantil siga siendo una de las tradiciones más queridas de Jujuy.

    Victoria Agustina Aredes inicia ahora su camino como embajadora 2026, llevando el orgullo de sus compañeros y de toda la institución.

    Victoria Aredes será embajadora del Parroquial del Carmen
    Victoria Aredes será embajadora del Parroquial del Carmen

    Victoria Aredes será embajadora del Parroquial del Carmen

    Los nombres de la noche

    Embajadora: Aredes, Victoria Agustina

    1° Representante: Berrondo Ancasi, Valentina

    2° Representante: Chorolque, Aldana Magali

    1° Dama de Honor: Rojas Nievas, Morena

    2° Dama de Honor: Ordoñez, Marilyn del Rosario

    Representante Cultural: Dambrosio, Matilde

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