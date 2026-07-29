Alerta en Salta por el "Super Niño": prevén tormentas intensas e inundaciones en el verano

Salta podría atravesar una de las temporadas de verano más complicadas de los últimos años. Investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) señalaron que hay un 81% de posibilidades de que se presente un episodio de “Super Niño”.

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Se trata de una condición climática que podría generar precipitaciones intensas , caída de granizo , fuertes tormentas eléctricas y posibles anegamientos en diferentes zonas de la provincia.

La alerta surgió en el marco de un encuentro técnico encabezado por el intendente Emiliano Durand , del que participaron especialistas del INTA . Durante la reunión, los profesionales evaluaron el posible impacto del fenómeno climático y repasaron las acciones preventivas que podrían implementarse ante sus eventuales efectos.

Uno de los técnicos del INTA señaló que las proyecciones climáticas elaboradas a partir de los modelos climáticos anticipan un marcado aumento en las posibilidades de que este fenómeno llegue a producirse. "Guarda, que se va a venir una inundación. Esto se da cada 10 o 15 años, pero ahora es cada vez más frecuente. Hace un mes había una probabilidad del 21% de un Super Niño, pero ahora la probabilidad es del 81% ", alertó.

De acuerdo con su explicación, la mayor amenaza estaría vinculada a la presencia de precipitaciones intensas en períodos muy breves, ya que la acumulación repentina de agua puede superar la capacidad de absorción del terreno y elevar de manera significativa las probabilidades de que se produzcan inundaciones.

Super Niño: tormentas intensas, granizo y actividad eléctrica

Los expertos advirtieron que, a lo largo de la primavera y principalmente durante el verano, podrían presentarse episodios climáticos de gran intensidad, con condiciones meteorológicas potencialmente extremas.

Entre ellos mencionaron:

Lluvias abundantes y concentradas en lapsos muy breves.

y concentradas en lapsos muy breves. Tormentas eléctricas severas con fuerte actividad atmosférica.

con fuerte actividad atmosférica. Elevadas chances de episodios de granizo .

. Desarrollo de nubes de gran altura y fuerte expansión vertical.

y fuerte expansión vertical. Aumentos súbitos del caudal en ríos, arroyos y cursos de agua.

Alternancia entre períodos de escasez de lluvias y eventos de precipitaciones extremas.

Los barrios que podrían verse más afectados

Durante la presentación, los especialistas también remarcaron que determinadas zonas de la ciudad cuentan con un nivel de exposición mayor debido a su ubicación próxima a los cauces de agua.

Entre los sectores mencionados se encuentran barrios como Costanera, Ceferino y 13 de Abril, además de otros puntos urbanos situados en las inmediaciones de los ríos que atraviesan la provincia de Salta.

Según detallaron los especialistas, estas zonas no solamente se ven afectadas por las precipitaciones que ocurren dentro de la propia ciudad, sino también por las variaciones en el nivel de ríos cuyo origen se encuentra en otras jurisdicciones. “Estos barrios tienen dos problemas extras, porque crece el río en otras jurisdicciones e impacta con fuerza acá”, explicó uno de los técnicos.

El intendente instó a trabajar en conjunto

El intendente Emiliano Durand informó que la Municipalidad puso en marcha tareas de planificación y prevención en conjunto con el INTA, con el objetivo de realizar un seguimiento permanente del desarrollo del fenómeno climático. "Junto al INTA vamos a trabajar para monitorear el Super Niño y cómo va a afectar a nuestra ciudad. Si no trabajamos entre todos, esto va a ser más grave de lo que ya se anticipa", argumentó.

El jefe municipal remarcó la importancia de conservar en buenas condiciones los canales y mecanismos de drenaje, y solicitó extremar los cuidados a los vecinos que residen en zonas próximas a los cursos de agua: "Hay que mantener la limpieza de bocacalles, bocatormentas, canales y ríos. Es muy peligroso asentarse en las márgenes de los ríos porque van a crecer mucho. La única forma de que esto sea más leve es colaborando entre todos", remarcó.

El Niño comienza a consolidarse

De manera paralela, diversos modelos meteorológicos de alcance internacional, entre ellos el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), anticipan una posible modificación en las condiciones climáticas habituales para Argentina.

Los pronósticos climáticos prevén un período con niveles de lluvia por encima del promedio habitual durante agosto y septiembre en varias zonas del país. Sin embargo, esta tendencia todavía no fue confirmada específicamente para Salta. El escenario planteado resulta compatible con un posible fortalecimiento del fenómeno de El Niño, que podría adquirir mayor intensidad durante los meses de primavera y verano en la provincia.