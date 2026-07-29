El Milagro de Salta genera expectativa: aumentan las reservas de vuelos para la celebración

Salta ya se prepara para el Milagro: alta demanda de vuelos para el Triduo.

La provincia ya comienza a prepararse para una nueva edición del Tiempo del Milagro, una de las celebraciones religiosas más importantes, que tendrá lugar en septiembre y convocará a miles de creyentes que se acercarán para renovar su compromiso de fe con los santos patronos.

Como ocurre cada año, se prevé la llegada de numerosos peregrinos y visitantes provenientes de distintos puntos del país para formar parte de la celebración. En particular, aquellos que planean viajar desde Buenos Aires deberán apurarse, ya que la plataforma de Aerolíneas Argentinas informó que quedan pocos pasajes disponibles.

Milagro de Salta: alta demanda por los vuelos Los pasajes de menor valor se encuentran prácticamente agotados para los viajeros que tengan previsto llegar a la provincia el sábado 12, asistir a las actividades del triduo y regresar hacia Buenos Aires el miércoles 16.

Los pasajes aéreos para viajar desde Buenos Aires hacia Salta presentan valores que oscilan entre los $159.128 y los $585.096. En tanto, las opciones disponibles para el regreso a la capital argentina parten desde los $104.669 y pueden alcanzar los $607.285, todos correspondientes a vuelos operados por Aerolíneas Argentinas.

De esta manera, la provincia ultima detalles para recibir una nueva edición de una de sus celebraciones más significativas, acompañada por miles de fieles que, como sucede cada año, llegan para expresar y renovar su profunda devoción.

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