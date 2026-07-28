Denuncian negligencia por la muerte de un bebé en el Materno Infantil: "Lo mataron acá en el hospital"

La familia de Ayelen Gisela Ríos denunció una presunta negligencia en la atención que recibió la joven en el Hospital Materno Infantil de Jujuy, luego de la muerte de su bebé , Salvador. Según indicaron sus familiares, cursaba un embarazo de 38 semanas y permanece internada.

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Brenda Ríos , hermana de la joven, aseguró que pedirán que se investigue la actuación del personal que la atendió. La familia afirmó que el bebé tenía signos vitales cuando Ayelen ingresó al establecimiento y cuestionó la demora que, según su relato, se produjo antes de la intervención médica.

“Estoy pidiendo justicia por mi sobrino Salvador. Nosotros sabemos que lo mataron acá en el hospital, porque a mi hermana la trajimos con el bebé vivo . Lo único que queremos es que la doctora y la enfermera que la trataron mal paguen”, expresó Brenda.

De acuerdo con el relato de la familia, la joven acudió por primera vez al hospital el viernes por la tarde debido a los dolores que sentía. “Mi hermana vino por la tarde porque estaba con mucho dolor de vientre . También tenía mucho dolor en una pierna porque estaba hinchada. La doctora de guardia le dijo que se fuera a su casa porque todavía faltaba y que viniera el médico del lunes”, señaló.

Al día siguiente, Ayelen salió de su vivienda para realizar unas compras, pero comenzó a perder sangre cuando se dirigía hacia una parada. Sus familiares la trasladaron de urgencia y afirmaron que llegaron al hospital cerca de las 17.30. Brenda sostuvo que inicialmente tuvieron dificultades para que fuera recibida porque no llevaban el DNI ni la documentación del embarazo.

Denuncian presunta negligencia en el Materno Infantil por la muerte de un bebé

“No quisieron atender a mi hermana hasta que lleváramos los papeles. Yo les dije que, por favor, la atendieran porque dando el nombre ya tenían todo el registro. El chico de la ventanilla no quería anotarla. Rogando y rogando, finalmente la atendieron”, relató.

Según contó la hermana, una vez dentro del hospital le realizaron un monitoreo y una ecografía. “Estaba el latido del bebé. Le dijeron que estaba bien, que estaba con su bolsita y que se estaba moviendo”, manifestó.

La familia aseguró que posteriormente les informaron que le habían aplicado una medicación para frenar el parto, ya que tenía cuatro centímetros de dilatación y consideraban que se trataba de un embarazo de 35 semanas.

Brenda rechazó esa versión y afirmó que la joven cursaba la semana 38. “Mi hermana ya estaba de 38 semanas. Tenía que venir a ver a su doctor para programar la cesárea porque ya no faltaba nada para tener a mi sobrino con nosotros”, agregó. La mujer también cuestionó el trato que habría recibido su hermana por parte de una enfermera y sostuvo que una disculpa no resulta suficiente para la familia.

La familia realizará una denuncia por el bebé

Leopoldo Ríos, padre de Ayelen, confirmó que la familia mantuvo una reunión con un abogado y que avanzará con una presentación judicial para que se investigue lo sucedido. “Ayer tuvimos una reunión con el abogado y nos dijo que vamos a hacer la denuncia correspondiente con todo lo que nosotros le contamos”, explicó.

El hombre señaló que no pudieron realizar la presentación inmediatamente después del fallecimiento porque estaban atravesando el impacto de la noticia y debían completar distintos trámites relacionados con la despedida del bebé.

“Estábamos tan desesperados que no sabíamos qué hacer. Había que ver qué papeles teníamos que hacer en el Registro Civil por el cajón del bebé y cómo lo íbamos a trasladar. Nosotros queríamos hacerle un pequeño velatorio, que tuviera un buen velatorio”, relató.

Hospital Materno Infantil de San Salvador de Jujuy

La joven continúa internada

Según informó su padre, Ayelen permanece internada y debía recibir el alta, aunque los profesionales resolvieron realizarle un nuevo estudio. “Supuestamente hoy tenía que recibir el alta, pero ahora le están haciendo un nuevo estudio. No sé qué habrán encontrado”, indicó.

Leopoldo sostuvo que su hija necesitaba un seguimiento permanente y cuestionó la atención brindada durante las horas previas a la cesárea en el hospital. “No estuvieron en el momento justo cuando ella los necesitaba. Necesitaba un doctor o una doctora que estuviera ahí, controlándola en todo momento”, expresó.

El padre aseguró que la joven habría permanecido varias horas en el hospital antes de ingresar al quirófano. “Si hubieran actuado en el momento, a las cinco y media, cuando trajimos a mi hija, y la hubieran llevado al quirófano, capaz estaríamos contando otra cosa. Tendríamos a mi nieto vivo y a mi hija bastante bien”, afirmó.

También contó que Ayelen permaneció consciente durante la intervención y que posteriormente le relató parte de lo que escuchó dentro del quirófano. “Mi hija me contó llorando que sentía todo lo que los médicos hablaban mientras le hacían la cesárea. Estaba consciente, despierta y escuchaba lo que conversaban. Cuando vieron la placenta, los médicos decían entre ellos: ‘Mirá, está todo lleno de sangre’”, sostuvo.

Qué dijo el abogado

"Estamos hablando de una chica que se presenta en la guardia del Materno Infantil declarando que está sangrando y, frente a esta situación, no se activan los códigos de emergencia. No fue tratada como una emergencia médica con grave peligro de vida, no solamente para el bebé, sino también para la propia gestante ", expresó Carlos Sebastián Espada.

El abogado señaló que, según el relato de la familia, la paciente habría permanecido varias horas sin ingresar a quirófano. "Hay una demora de aproximadamente cuatro horas hasta que ingresa al quirófano. Todo esto será objeto de investigación. Vamos a solicitar la historia clínica y trabajar junto al equipo de médicos que integra este estudio para determinar cuáles fueron las posibles falencias ", indicó.

"Todavía no podemos apresurarnos a decir que existió una conducta delictiva, pero sí podemos hablar, de manera clara y contundente, de una situación de imprudencia y de negligencia que deberá ser investigada”, agregó.

Espada también afirmó que la familia denunció presuntos malos tratos. "Nos relataron situaciones muy delicadas. Cuando pedían ayuda, les respondían que no podían asistirlas. Hubo momentos en los que la paciente sangraba, se descompuso y atravesó una situación muy complicada antes de ingresar al quirófano", y confirmó que la denuncia ya fue presentada. "Nuestro objetivo será colaborar con toda la información necesaria para llegar a la verdad y determinar qué ocurrió”.