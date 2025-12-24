miércoles 24 de diciembre de 2025

24 de diciembre de 2025 - 18:16
Viral.

Unos padres hicieron elegir el nombre a su bebe con una app y fueron criticados en redes

Un video de una recién nacida usando un celular para elegir su nombre generó fuertes críticas y debate sobre el uso de la tecnología en la crianza.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El video de una bebé recién nacida que “elige” su propio nombre con un celular generó repudio en redes sociales. &nbsp;

El video de una bebé recién nacida que “elige” su propio nombre con un celular generó repudio en redes sociales.

 

Un episodio ocurrido en un centro de salud generó fuerte polémica en redes tras viralizarse un video de una recién nacida. A solo diez minutos de nacer, sus padres usaron un celular y una aplicación para decidir su nombre mediante una ruleta virtual con dos opciones: Min y Nami. El selector se detuvo en Min, nombre que finalmente eligieron para la bebé.

Lee además
El particular saludo de un camello bebé que se volvió viral en las redes.  
Animales.

Un camello bebé saludó de una forma particular y fue viral en redes
El bebé que se hizo viral por su melena a los 5 meses de edad.
Redes sociales.

El bebé que se hizo viral por su increíble pelo a los 5 meses de edad

La escena fue grabada en el hospital y compartida en distintas plataformas, donde tuvo amplia repercusión. En las imágenes se ve a los padres sosteniendo a la niña mientras apelan a un recurso digital para una decisión que habitualmente surge de acuerdos familiares o tiene una carga simbólica especial.

Millones de visualizaciones y comentarios negativos convierten el video de la recién nacida en tendencia en plataformas sociales.

El rechazo en redes tras exponer la forma en que se eligió el nombre

La difusión de las imágenes generó una reacción negativa casi instantánea y de gran alcance en el universo digital. Predominaron las opiniones de sorpresa y rechazo frente al comportamiento de los adultos, con críticas dirigidas tanto al uso de un teléfono móvil con una bebé de pocos minutos de vida como a la idea de atribuirle la decisión de su propio nombre cuando aún no posee noción ni capacidad de elección.

En distintas redes, los internautas expresaron con dureza su enojo y señalaron lo ocurrido como un gesto de descuidado y falta de criterio por parte de los padres.

Una escena capturada en un hospital ha provocado una fuerte reacción en redes sociales.

La expansión masiva de las imágenes estuvo fuertemente motorizada por las respuestas negativas del público en línea. En cuestión de horas, el registro audiovisual acumuló una cifra millonaria de visualizaciones y se instaló entre los contenidos más replicados y discutidos.

Un video viral impulsado por la polémica

Su circulación acelerada se debe al efecto shock que produjo la escena y a la polémica que abrió sobre la incorporación de dispositivos digitales en la crianza, además del debate sobre la exhibición de bebés en piezas destinadas a volverse virales.

Embed

Dentro del aluvión de reacciones en las plataformas, algunos mensajes se destacaron por lo severo de sus planteos. Hubo quienes se mostraron incrédulos ante la escena, como el usuario que escribió: “Ni siquiera 10 minutos de vida y ya le dan un celular, qué locura”, y otros que apuntaron directamente contra los adultos, advirtiendo: “Qué malos padres, pobre su hija”.

Ironías, indignación y debate sobre la crianza digital

También aparecieron comentarios que miraron hacia adelante con ironía, planteando: “¿Si tiene un hermano van a hacer lo mismo?”. Todas estas intervenciones dan cuenta del clima general del debate en línea, donde el impacto inicial dio paso a una ola de críticas y reprobación.

La difusión de imágenes que muestran a una niña de pocos minutos de vida con un teléfono móvil para seleccionar su nombre provocó críticas masivas.

La mezcla entre una situación fuera de lo común, su difusión masiva y la preocupación social en torno al vínculo entre tecnología y niñez fue el combustible que impulsó la circulación del video y la avalancha de reacciones adversas.

De este modo, el caso puso de manifiesto la capacidad de las redes sociales para magnificar escenas privadas y transformarlas en discusiones colectivas, sobre todo cuando están involucradas la crianza y el cuidado de los más chicos.

