Viral: un vestido hecho con 500 panes desata polémica en una gala en África.

La culminación de la alfombra roja en los Africa Magic Viewers’ Choice Awards 2026 dejó una imagen poco habitual y muy comentada: Queen Mercy Atang apareció con un vestido elaborado a partir de más de 500 piezas de pan , convirtiendo la ceremonia realizada en Lagos en un momento que generó sorpresa generalizada y múltiples debates.

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La empresaria , también conocida por su presencia en televisión , aprovechó la visibilidad del evento para posicionar su emprendimiento gastronómico , utilizando la ocasión como una vitrina comercial para promocionar su pastelería Swit Cakes & Desserts , integrando así moda , espectáculo y estrategia comercial en una misma aparición.

Según explicó la propia Queen Mercy Atang, la elección del vestuario respondió a una estrategia pensada para dar mayor visibilidad a su marca frente a la industria del cine y la moda en África . La intención fue aprovechar el impacto mediático del evento para fortalecer su posicionamiento .

La aparición de Atang impulsó una tendencia de prendas inspiradas en productos de marca entre otros emprendedores.

En ese sentido, señaló en declaraciones a la BBC que no existía un escenario más adecuado para presentar su emprendimiento , al remarcar que el Africa Magic Viewers’ Choice Awards 2026 era el lugar ideal para dar a conocer su negocio .

El diseño estuvo a cargo de la creadora Toyin Lawani, fundadora de Tiannah’s Empire, y demandó un extenso período de desarrollo. La propia Lawani contó en su cuenta de Instagram que el proyecto comenzó a gestarse en noviembre de 2025 y que recién pudo finalizarse apenas 48 horas antes de la gala.

Las redes sociales se inundaron de elogios y críticas tras la viralización del atuendo de pan en la alfombra roja.

El resultado fue una falda de gran volumen, cuya estructura era tan amplia que requirió la ayuda de varias personas para que Queen Mercy Atang pudiera desplazarse con normalidad sobre la alfombra roja. Durante su recorrido, la empresaria fue escoltada por dos asistentes que cargaban bandejas repletas de pan, reforzando la idea conceptual de “llevar el negocio puesto” como parte del mensaje del atuendo.

Reacciones y viralización en redes sociales

La presencia de Queen Mercy Atang no tardó en encender una fuerte discusión en el ámbito digital. En pocas horas, las imágenes de su vestido circularon masivamente por distintas plataformas, generando una reacción dividida entre quienes destacaron la creatividad del concepto y quienes cuestionaron lo que interpretaron como un posible derroche de alimentos.

El vestido de pan de Queen Mercy Atang abrió una conversación global sobre autopromoción y responsabilidad social.

En los comentarios se repitieron expresiones como “la verdadera definición de llevar el negocio a la cabeza” o “breadwinner of the century (el proveedor del siglo)”, mientras que otros internautas sostuvieron una mirada crítica y consideraron que la intervención no era más que una maniobra provocadora destinada a generar impacto mediático.

El registro audiovisual de Queen Mercy Atang avanzando con esfuerzo debido al considerable peso del atuendo rápidamente acumuló miles de visualizaciones en distintas plataformas. A partir de ese impacto, la situación derivó en una ola de imitaciones por parte de otros emprendedores, quienes comenzaron a publicar imágenes utilizando vestimentas diseñadas como referencia o inspiración directa de los productos de sus propias marcas.

De este modo, la combinación entre indumentaria y estrategia publicitaria terminó ganando terreno como una de las dinámicas más comentadas y repetidas dentro del marco del evento, consolidándose como una tendencia visible de marketing personal aplicado a la moda.

El insólito vestido que paralizó la alfombra roja más importante de África.

El proceso creativo detrás del vestido

El atuendo elaborado con pan fue presentado por el equipo de Queen Mercy Atang como una propuesta que implicó tanto un desafío técnico como una construcción con fuerte carga conceptual. La diseñadora Toyin Lawani detalló que la creación buscó transmitir una idea de monumentalidad y trabajo artesanal minucioso, tomando como referencia estética la arquitectura de las catedrales.

La selección de cada pieza de pan, su disposición y el armado de la estructura final exigieron un alto nivel de planificación y precisión en cada etapa del proceso. Como consecuencia de esa complejidad constructiva, la persona que lo llevaba puesto contaba con una movilidad muy reducida, ya que el diseño limitaba considerablemente su libertad de movimiento.

En pleno proceso de preparación, Queen Mercy Atang fue mostrando en sus redes sociales distintos registros en foto y video del armado del vestuario. En esas publicaciones se podía apreciar cómo el equipo de asistentes iba afinando cada elemento y realizando ajustes minuciosos para que la empresaria pudiera exhibir el diseño tanto en el área de camerinos como posteriormente en la alfombra roja.

Toyin Lawani tardó meses en construir la pieza.

La propia Queen Mercy Atang remarcó ante el medio consultado que “no fue un shock value, fue marketing deliberado”, con lo que descartó que su objetivo haya sido la provocación o la banalización del evento.

Por su parte, la responsable del diseño, Toyin Lawani, expresó su satisfacción por la repercusión obtenida y aseguró que está promoviendo una consigna que denomina “everyone wear your business”, una iniciativa que impulsa a otros emprendedores a dar mayor visibilidad a sus proyectos comerciales dentro de espacios de alta exposición mediática.

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El impacto inmediato y la polémica por el uso de alimentos

La respuesta del público no se redujo únicamente a la admiración. Distintos colectivos expresaron reparos y objeciones al uso de alimentos en un marco considerado festivo o performático, trayendo a colación la problemática de la inseguridad alimentaria que aún afecta a varias zonas de Nigeria.

Queen Mercy Atang salió al cruce de esas observaciones, rechazando que hubiera existido desperdicio y remarcando que la elección de los materiales respondió a una decisión planificada con el objetivo de aumentar la exposición y el alcance de su marca.

La intervención de Queen Mercy Atang, lejos de quedar en un segundo plano, amplificó el debate en torno a la autopromoción de los emprendimientos y las formas de ganar visibilidad en espacios de alto impacto mediático. En ese contexto, quedó en claro que la capacidad de proponer ideas originales continúa siendo un recurso altamente valioso para quienes optan por recorridos creativos poco convencionales.