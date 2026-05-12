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12 de mayo de 2026 - 11:11
Mundo.

Estados Unidos abrirá un diálogo con Cuba: "Pide ayuda y vamos a hablar"

Donald Trump anunció que Estados Unidos mantendrá conversaciones con Cuba, en medio de una fuerte crisis económica en la isla.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Donald Trump anunció conversaciones con Cuba (Foto:REUTERS/Evelyn Hockstein).

Donald Trump anunció conversaciones con Cuba (Foto:REUTERS/Evelyn Hockstein).

El mensaje de Donald Trump

El mensaje de Donald Trump

Personas caminan por una calle sin electricidad en La Habana - Cuba (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Personas caminan por una calle sin electricidad en La Habana - Cuba (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Un hombre muestra su libreta de racionamiento, mientras al fondo se ve una imagen enmarcada de Fidel Castro, en una tienda estatal en La Habana, Cuba. (Foto: AP/Ramón Espinosa)

Un hombre muestra su libreta de racionamiento, mientras al fondo se ve una imagen enmarcada de Fidel Castro, en una tienda estatal en La Habana, Cuba. (Foto: AP/Ramón Espinosa)

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El mensaje fue publicado por Trump en Truth Social, antes de viajar a China. “Ningún republicano me ha hablado jamás de Cuba, un país fracasado que solo va en una dirección: hacia abajo. Cuba pide ayuda, y vamos a hablar. Mientras tanto, me voy a China”, expresó el mandatario.

El mensaje de Donald Trump
El mensaje de Donald Trump

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Un giro después de meses de presión

El anuncio llamó la atención porque se produce después de una etapa de fuerte presión de Estados Unidos sobre Cuba. En los últimos meses, Washington impulsó nuevas sanciones financieras, restricciones a viajes y remesas, y un bloqueo de combustible que agravó la situación energética y económica en la isla.

La relación entre ambos países volvió a tensarse también por la situación regional y por el vínculo de Cuba con aliados como Venezuela. En ese contexto, Trump había endurecido su discurso contra La Habana y llegó a hablar de la posibilidad de “tomar el control” de la isla, aunque luego, en una reunión con Lula da Silva, aseguró que no planeaba invadir Cuba.

Cuba
Personas caminan por una calle sin electricidad en La Habana - Cuba (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Personas caminan por una calle sin electricidad en La Habana - Cuba (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Cuba en crisis y sin detalles del diálogo

Por ahora, no se informó cuándo comenzarían las conversaciones ni quiénes participarían en representación de ambos gobiernos. Tampoco hubo, hasta el momento, una respuesta oficial inmediata de la Casa Blanca, el Departamento de Estado o el gobierno cubano sobre el contenido de la posible negociación.

La frase de Trump abre un nuevo escenario diplomático en un vínculo históricamente marcado por sanciones, desconfianza y períodos breves de acercamiento. La clave estará en saber si el diálogo apunta a una asistencia humanitaria, a una negociación política más amplia o a una revisión parcial de las restricciones impuestas por Washington.

Libreta de racionamiento - Cuba
Un hombre muestra su libreta de racionamiento, mientras al fondo se ve una imagen enmarcada de Fidel Castro, en una tienda estatal en La Habana, Cuba. (Foto: AP/Ramón Espinosa)

Un hombre muestra su libreta de racionamiento, mientras al fondo se ve una imagen enmarcada de Fidel Castro, en una tienda estatal en La Habana, Cuba. (Foto: AP/Ramón Espinosa)

La mirada internacional

El anuncio también se produce antes del viaje de Trump a China, país que pidió a Estados Unidos levantar el embargo y las sanciones contra Cuba. Beijing es uno de los aliados internacionales de La Habana y viene cuestionando la presión económica estadounidense sobre la isla.

En ese marco, la apertura de conversaciones podría tener impacto no solo bilateral, sino también regional e internacional. Por ahora, la señal es política: después de meses de amenazas y presión, Trump dejó abierta la puerta a hablar con Cuba.

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