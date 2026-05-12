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12 de mayo de 2026 - 07:06
Sociedad.

Cruzó la lluvia con termo y mate para ver a su amiga, cayó en la calle y fue viral en TikTok

La joven se animó a salir en medio del temporal, pero perdió el equilibrio antes de llegar al destino. La secuencia se volvió viral y ya suma millones de vistas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Salió bajo la lluvia con termo y mate para visitar a su amiga, sufrió una fuerte caída y el video se viralizó en TikTok. &nbsp;

Salió bajo la lluvia con termo y mate para visitar a su amiga, sufrió una fuerte caída y el video se viralizó en TikTok.

 

En pleno temporal de lluvia intensa, una joven resolvió ir a ver a una amiga, dando lugar a una escena imprevista que rápidamente llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales. Lo que en principio era una visita común terminó convirtiéndose en un contenido viral tras un episodio registrado en video.

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La joven, conocida en TikTok como @danii..echeverria26, se presentó en la casa de su amiga durante la noche del pasado jueves, en medio de un fuerte temporal.

Joven sufre aparatosa caída bajo la lluvia mientras se dirige a la casa de una amiga.

Así fue la llegada bajo la tormenta que terminó en caída

Cargaba consigo un termo y el mate cuando, al desplazarse con rapidez sobre la calle anegada por la lluvia, perdió la estabilidad y cayó con fuerza, quedando totalmente empapada antes de poder llegar a la entrada de la casa.

El momento fue grabado desde el interior del domicilio por su amiga, quien había escrito al comienzo del video: “No creo que mi amiga venga con esta lluvia”. Sin embargo, la joven finalmente apareció, aunque terminó resbalando y cayendo justo delante de la cámara.

Al cierre de la grabación, la joven aparece frente a la cámara tras la caída, completamente empapada, pero aún con el termo y el mate en buen estado, dejando en claro que el mal clima no fue impedimento para concretar el encuentro con su amiga.

El video que explotó en redes

La publicación en TikTok tuvo una amplia repercusión entre los usuarios. El clip ya suma cerca de 5 millones de visualizaciones y alrededor de 594.000 “me gusta”, evidenciando cómo escenas de la vida diaria pueden volverse virales en redes sociales.

Del mismo modo, los usuarios no tardaron en expresar sus opiniones a través de los comentarios. “Ahora prestale ropa seca y abrigala”, “Menos mal que se puso la capucha paa no mojarse”, “Esas son las reales”, “Se ve que el chisme era muy fuerte”, “Humillada pero jamás derrotada” y “Esa amiga vale oro”, son algunos de los comentarios.

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