Cruzó la lluvia con termo y mate para ver a su amiga, cayó en la calle y fue viral en TikTok

Salió bajo la lluvia con termo y mate para visitar a su amiga, sufrió una fuerte caída y el video se viralizó en TikTok.

En pleno temporal de lluvia intensa, una joven resolvió ir a ver a una amiga , dando lugar a una escena imprevista que rápidamente llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales . Lo que en principio era una visita común terminó convirtiéndose en un contenido viral tras un episodio registrado en video .

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La joven, conocida en TikTok como @danii..echeverria26 , se presentó en la casa de su amiga durante la noche del pasado jueves , en medio de un fuerte temporal .

Cargaba consigo un termo y el mate cuando, al desplazarse con rapidez sobre la calle anegada por la lluvia , perdió la estabilidad y cayó con fuerza, quedando totalmente empapada antes de poder llegar a la entrada de la casa .

El momento fue grabado desde el interior del domicilio por su amiga, quien había escrito al comienzo del video: “No creo que mi amiga venga con esta lluvia”. Sin embargo, la joven finalmente apareció, aunque terminó resbalando y cayendo justo delante de la cámara.

Al cierre de la grabación, la joven aparece frente a la cámara tras la caída, completamente empapada, pero aún con el termo y el mate en buen estado, dejando en claro que el mal clima no fue impedimento para concretar el encuentro con su amiga.

El video que explotó en redes

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La publicación en TikTok tuvo una amplia repercusión entre los usuarios. El clip ya suma cerca de 5 millones de visualizaciones y alrededor de 594.000 “me gusta”, evidenciando cómo escenas de la vida diaria pueden volverse virales en redes sociales.

Del mismo modo, los usuarios no tardaron en expresar sus opiniones a través de los comentarios. “Ahora prestale ropa seca y abrigala”, “Menos mal que se puso la capucha paa no mojarse”, “Esas son las reales”, “Se ve que el chisme era muy fuerte”, “Humillada pero jamás derrotada” y “Esa amiga vale oro”, son algunos de los comentarios.