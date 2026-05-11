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11 de mayo de 2026 - 17:49
Sociedad.

Recetas saludables: el paso a paso para una tarta de queso y chocolate baja en azúcar

Ideal para quienes desean disfrutar de un postre suave y sabroso, esta es una de las recetas que permiten darte un buen gusto de forma saludable.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tarta de queso y chocolate baja en azúcar: una receta saludable.

Tarta de queso y chocolate baja en azúcar: una receta saludable.

Las preparaciones consideradas más saludables vienen cobrando cada vez mayor relevancia en los últimos años, sobre todo aquellas recetas que permiten disfrutar de un postre dulce sin necesidad de incorporar azúcar. En ese marco, la tarta de queso y chocolate se posiciona como una alternativa ideal para cerrar las comidas con algo dulce.

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Además, esta versión puede elaborarse en apenas unos 25 minutos y se realiza con ingredientes accesibles y con buen aporte de proteínas.

Tarta de queso y chocolate baja en azúcar.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 20 minutos
  • Tiempo total: 25 minutos

Ingredientes

  • 1 yogur 0% desnatado
  • 2 cucharadas grandes de queso crema light
  • 2 cucharadas grandes de crema de avellanas (sin azúcar)
  • 2 cucharaditas de cacao en polvo sin azúcar
  • Endulzante al gusto
  • 2 huevos
Perfecta para quienes buscan un postre cremoso y delicioso, con ingredientes ligeros y apta para dietas bajas en calorías.

Cómo hacer tarta de queso y chocolate sin azúcar, paso a paso

  • Coloca en una licuadora el yogur desnatado 0%, el queso crema bajo en grasa, la crema de avellanas, el cacao en polvo, el edulcorante elegido y los huevos. Es fundamental que desde el inicio todos los ingredientes se incorporen de manera pareja para lograr una preparación final de textura suave, cremosa y uniforme.
  • Procesa la mezcla durante algunos minutos hasta que se integre por completo y obtengas una consistencia lisa, sin grumos y bien homogénea.
  • Si fuera necesario, detén el equipo un par de veces para bajar con una espátula lo que quede adherido en las paredes del vaso y asegurar así una integración total de la preparación.
Una receta saludable para saciar tu antojo de dulce que se prepara en menos de 30 minutos.

  • Prepara un recipiente apto tanto para horno como para freidora de aire.
  • Para facilitar el momento de desmoldar, puedes recubrirlo con papel vegetal o, si prefieres, engrasarlo levemente con unas gotas de aceite o un poco de mantequilla.
  • Luego, incorpora la mezcla con precaución y repártela de manera pareja para asegurar una cocción uniforme.
  • Hornea la preparación a 190 °C durante unos 20 minutos, ajustando el tiempo según la potencia del horno o del equipo de aire caliente.
  • Cuando esté lista, retírala y deja que repose dentro del molde durante algunos minutos. Este descanso es clave, ya que el calor restante permitirá que termine de asentarse correctamente.
  • Finalmente, desmolda con cuidado para evitar que la preparación se quiebre.
Las recetas saludables han ganado cada vez más protagonismo en los últimos años, especialmente aquellas que permiten disfrutar de un postre dulce sin recurrir al azúcar.

  • Una vez que la preparación haya llegado a temperatura ambiente, colócala en la heladera por un mínimo de una hora antes de servirla. Este tiempo de reposo en frío resulta fundamental, ya que mejora de forma considerable la consistencia, logrando una textura más compacta pero a la vez cremosa.

Como recomendación final, es importante no excederse con la cocción. Aunque al retirarla del horno pueda parecer ligeramente blanda en el centro, si presenta un leve movimiento, terminará de estabilizarse durante el enfriamiento y conservará una textura mucho más húmeda y agradable.

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