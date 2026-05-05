Pizza sin TACC, fácil y rápida: receta simple en el Día Internacional de la Celiaquía

En una cocina compartida , los utensilios para cocinar sin TACC deben estar claramente marcados o diferenciados para evitar confusiones y colocados en armarios diferentes.

La pizza sin TACC es una opción ideal para compartir en casa, con una masa suave, rica y apta para personas celíacas.

Con pocos ingredientes y algunos cuidados para evitar contaminación cruzada, se puede preparar una pizza sin gluten deliciosa. Hoy, las Recetas de la Abuela vienen con una una propuesta diferente.

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Cada 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Celiaquía , una fecha pensada para informar, concientizar y acompañar a las personas que conviven con esta condición. La celiaquía es una enfermedad crónica vinculada a la intolerancia permanente al gluten, presente en trigo, avena, cebada y centeno, conocidos como TACC. En Argentina, mayo también es el Mes Nacional de Concientización sobre la Enfermedad Celíaca.

Pero hablar de celiaquía no es hablar de platos aburridos ni de cocina complicada. Al contrario: con información, cuidados y buenos ingredientes, se puede comer rico, simple y sin resignar sabor. Por eso, para este día, una receta ideal es la pizza sin TACC , una preparación casera, rendidora y perfecta para cualquier momento.

Durante mucho tiempo, las recetas sin gluten estuvieron asociadas a preparaciones difíciles, caras o con poca textura . Sin embargo, cada vez hay más opciones, premezclas y recursos para cocinar en casa sin complicarse.

La clave está en respetar los ingredientes aptos y evitar la contaminación cruzada. Esto significa usar utensilios limpios, superficies separadas y productos certificados sin TACC. Una miga suave, una base crocante y una buena cubierta pueden convertir una pizza sin gluten en una receta para toda la familia.

utensilios de cocina En una cocina compartida, los utensilios para cocinar sin TACC deben estar claramente marcados o diferenciados para evitar confusiones y colocados en armarios diferentes.

Ingredientes para una pizza sin TACC

Para una pizza grande o dos medianas:

500 gramos de premezcla sin gluten

10 gramos de levadura seca

1 cucharadita de azúcar

1 cucharadita de sal

400 mililitros de agua tibia, aproximadamente

3 cucharadas de aceite

Salsa de tomate apta sin TACC

Queso o muzzarella apta sin TACC

Orégano, aceitunas o los ingredientes que más te gusten, siempre certificados sin TACC

Preparación paso a paso

1- En un recipiente, colocar la levadura con una parte del agua tibia y el azúcar. Dejar reposar unos minutos hasta que empiece a formar espuma. Ese paso ayuda a activar la levadura y mejora la textura de la masa.

2 - En un bol grande, poner la premezcla sin gluten y la sal. Agregar la levadura activada, el aceite y de a poco el resto del agua tibia. Mezclar hasta lograr una preparación húmeda y pegajosa. A diferencia de una masa tradicional con harina de trigo, la masa sin TACC no se amasa igual: se trabaja más como una mezcla espesa.

3 - Aceitar una pizzera limpia y apta para cocina sin gluten. Volcar la mezcla y extender con las manos húmedas o con una cuchara aceitada. Dejar leudar en un lugar tibio durante 30 o 40 minutos, hasta que crezca un poco.

4 - Llevar a horno fuerte durante unos 10 minutos para hacer una precocción. Luego retirar, agregar salsa de tomate, queso y los ingredientes elegidos. Volver al horno hasta que la base esté dorada y el queso bien derretido.

Trucos para que salga rica

El agua tibia es importante, pero no debe estar caliente, porque puede arruinar la levadura. La masa debe quedar más húmeda que una masa común: si queda muy seca, la pizza puede salir dura.

Otro truco es precocinar la base antes de ponerle la cubierta. Eso ayuda a que la pizza tenga mejor estructura, no se desarme y quede más crocante por abajo.

También es fundamental revisar que todos los ingredientes sean aptos sin TACC: salsa, queso, condimentos, aceitunas, fiambres o cualquier agregado. En la cocina sin gluten, un detalle puede hacer la diferencia.

Una receta para compartir

Esta pizza sin TACC es ideal para el Día de la Celiaquía, pero también para cualquier día de la semana. Es simple, rica y permite demostrar que una alimentación sin gluten puede ser casera, sabrosa y compartida.

Porque ser celíaco no significa comer distinto en soledad: también puede ser una oportunidad para que toda la mesa aprenda, cuide y disfrute.