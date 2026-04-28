Espinacas a la crema gratinadas: una receta simple y versátil para el día a día

Espinacas a la crema gratinadas.

Simples en su preparación, pero muy sabrosas y siempre bien recibidas cuando llegan a la mesa. Las espinacas a la crema forman parte del repertorio clásico de la cocina casera tradicional: una receta fácil, económica y deliciosa que vale la pena rescatar para incorporar al menú de la semana.

Para su elaboración puede optarse por espinaca fresca o congelada, aunque la primera suele ser la opción más recomendable, ya que ayuda a evitar que el plato final quede demasiado acuoso. Estas se combinan con una bechamel sencilla, que incluso puede adquirirse ya preparada en el supermercado si no se domina su elaboración casera.

Espinacas a la crema gratinadas. El carácter de la receta se potencia con la incorporación de nuez moscada, un condimento fundamental que le aporta un sabor distintivo, al que también puede añadirse un toque de pimienta negra recién molida para intensificar el resultado final.

Esta preparación sencilla hace que las espinacas sean las grandes protagonistas del plato, sin necesidad de sumar otros componentes. De todos modos, puede enriquecerse y ganar intensidad incorporando ingredientes como cebolla salteada, pequeños cubos de jamón, gambas troceadas o incluso frutos secos.

Se trata de una receta muy adaptable, que puede dejarse lista con antelación y finalizarse con un gratinado en el horno justo al momento de servir. Además, resulta una alternativa cómoda y práctica para llevar en un recipiente y consumir fuera del hogar. Espinacas a la crema gratinadas. Receta de espinacas a la crema Las espinacas a la crema consisten en un plato donde las espinacas se cuecen primero, se escurren cuidadosamente para eliminar el exceso de líquido y luego se integran con una bechamel suave. Posteriormente, la preparación se lleva al horno para gratinarla, generalmente con queso rallado por encima y un pequeño añadido de manteca. El procedimiento central se basa en la cocción previa de las espinacas y su acabado mediante gratinado. Tiempo de preparación Tiempo total: 40 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 25 minutos

Ingredientes 1 kg de espinacas congeladas o frescas

Salsa bechamel (aproximadamente 500 ml)

2 dientes de ajo

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

100 g de queso rallado (parmesano o manchego)

30 g de manteca

Sal al gusto

Nuez moscada

Pimienta negra Espinacas a la crema, una receta reconfortante y deliciosa. Cómo hacer espinacas a la crema, paso a paso Hervir las espinacas en agua con sal durante unos 5 a 7 minutos . Una vez listas, escurrirlas completamente, presionando bien para retirar el exceso de líquido .

en agua con durante unos . Una vez listas, escurrirlas completamente, presionando bien para retirar el . En una sartén con aceite de oliva , sofreír los ajos previamente pelados y picados. Cuando empiecen a dorarse, incorporar las espinacas ya bien escurridas y saltearlas durante unos minutos hasta que pierdan la humedad restante .

, sofreír los previamente pelados y picados. Cuando empiecen a dorarse, incorporar las espinacas ya bien escurridas y saltearlas durante unos minutos hasta que pierdan la . Por otro lado, preparar una bechamel suave , que puede hacerse de forma casera con manteca , harina y leche , o bien utilizar una versión ya lista.

, que puede hacerse de forma casera con , y , o bien utilizar una versión ya lista. Luego, añadir las espinacas aún calientes a la bechamel dentro de la sartén y mezclar bien hasta lograr una integración homogénea. Condimentar con pimienta y nuez moscada. Esta versión básica permite que el sabor de las espinacas sea el protagonista absoluto, sin necesidad de incorporar otros ingredientes. Finalmente, probar la preparación y ajustar la sal si es necesario.

si es necesario. Distribuir la preparación en recipientes individuales aptos para horno o en una fuente . Luego, alisar la superficie para que quede uniforme .

o en una . Luego, alisar la superficie para que quede . A continuación, cubrir con queso rallado y sumar pequeños trozos de mantequilla distribuidos por encima.

y sumar pequeños trozos de distribuidos por encima. Llevar al horno y gratinar a 200 ºC durante aproximadamente 6 a 8 minutos , hasta que el queso se derrita por completo y la superficie adquiera un tono dorado .

a durante aproximadamente , hasta que el queso se derrita por completo y la superficie adquiera un tono . Retirar del horno y servir de inmediato, bien caliente.

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