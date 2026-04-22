Budín de harina de almendras: una receta simple, rápida y saludable

El perfume del bizcochuelo recién horneado tiene la capacidad de convertir cualquier tarde en una experiencia cálida y agradable. El budín elaborado con harina de almendras ofrece una textura suave y húmeda , un sabor sutil y una receta sencilla que lo vuelve ideal para disfrutar tanto en soledad como en compañía.

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No es necesario contar con experiencia en repostería ni disponer de batidora : esta preparación, que en los últimos años ganó gran aceptación entre quienes prefieren alternativas sin harina de trigo , se transformó en una alternativa clásica , sencilla y apta para todos.

Dentro de la pastelería argentina , los budines ocupan un espacio destacado, presentes tanto en las meriendas en familia como en los desayunos de los fines de semana .

Es una alternativa saludable para meriendas y desayunos, popular entre quienes desean variar su repertorio dulce sin harina de trigo.

En particular, el budín elaborado con harina de almendras suele aparecer como una respuesta al crecimiento de la tendencia de alimentación saludable , siendo una opción elegida por quienes buscan recetas sin gluten , con menor contenido de carbohidratos o simplemente desean incorporar variedad a sus preparaciones dulces cotidianas.

En numerosos hogares, esta preparación suele transmitirse de una generación a otra, adaptándose a los ingredientes disponibles en la cocina del momento: algo de ralladura de limón, una pizca de canela o unas gotas de esencia de vainilla.

Receta de budín de harina de almendras.

La harina elaborada a partir de frutos secos aporta una textura más tierna, mayor humedad y un sabor distinto al de la receta clásica tradicional.

A su vez, se trata de una opción con alto valor nutritivo y de cocción ágil, lo que la convierte en una alternativa ideal para quienes disponen de poco tiempo pero no quieren renunciar al sabor casero.

Se puede disfrutar solo, con cobertura tipo glasé o acompañado de frutas, y su versatilidad es tal que admite adaptaciones aptas para personas celíacas o con distintas restricciones alimentarias.

Este ingrediente a base de frutos secos aporta suavidad, humedad y un perfil de sabor diferente a la versión tradicional.

Hoy en día es habitual verlo en cafeterías de especialidad, panaderías artesanales y también en casas de todo el país, donde la inventiva y la creatividad argentina siempre están presentes.

Receta de budín de harina de almendras

La elaboración es tan simple que no exige técnicas complejas ni herramientas especiales: alcanza con un bowl, una cuchara y el horno. Por eso, muchos lo eligen para resolver una merienda improvisada, incluirlo en la vianda de los chicos o darse un gusto casero en medio de la semana.

El budín hecho con harina de almendras es una preparación tierna, aireada y de gusto delicado, que se realiza con harina de almendras, huevos, manteca y un leve toque de esencia de vainilla. Su preparación lleva menos de una hora y no necesita batidora.

La preparación es tan sencilla que no requiere de técnicas complicadas ni utensilios sofisticados.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 40 minutos

Ingredientes

200 gr de harina de almendras

3 huevos

100 gr de azúcar (o 80 gr de stevia granulada para versión light)

80 gr de manteca derretida

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo para hornear

1 pizca de sal

Ralladura de 1 limón (opcional)

50 ml de leche (puede ser de vaca o de almendras)

En la pastelería argentina, los budines tienen un lugar propio, tanto en meriendas familiares como en desayunos de domingo.

Cómo hacer budín de harina de almendras, paso a paso

Precalentar el horno a 170 °C . Engrasar y espolvorear con harina de almendras un molde pequeño para budín .

a . Engrasar y espolvorear con un molde pequeño para . Batir los huevos junto con el azúcar hasta lograr una mezcla aireada y espumosa .

junto con el hasta lograr una mezcla . Agregar la manteca previamente derretida y la esencia de vainilla , integrando todo de manera uniforme .

previamente derretida y la , integrando todo de manera . Incorporar la harina de almendras , el polvo de hornear y la sal , mezclando con movimientos suaves .

, el y la , mezclando con movimientos . Añadir la leche y, si se quiere, la ralladura de limón. Unir hasta obtener una preparación homogénea, sin excederse en el batido.

La alternativa que se caracteriza por su textura húmeda, facilidad de realización y los aportes saludables.