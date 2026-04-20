Receta de pollo a la mostaza con papas doradas: las claves para una cocción perfecta

Receta de pollo a la mostaza con papas doradas.

El tono dorado del pollo recién horneado, junto con el perfume de la mostaza que se integra con el crujir de las papas, puede evocar memorias asociadas a los almuerzos dominicales. Más allá de ser una receta fácil y de buen sabor, es ideal para los que buscan un plato contundente sin tener que enfrentar procesos complejos ni técnicas elaboradas.

El pollo con mostaza acompañado de papas doradas suele elegirse tanto para almuerzos relajados como para cenas sin formalidades. La mostaza le aporta un matiz levemente refinado, aunque la receta conserva en todo momento ese carácter hogareño, simple y cercano propio de la cocina diaria.

Este delicioso plato de pollo asado cubierto con una cremosa salsa de mostaza y acompañado de papas crocantes, evoca los sabores reconfortantes de la cocina casera. Receta de pollo a la mostaza con papas doradas La preparación se basa en trozos de pollo que primero se dejan reposar en una marinada y luego se cocinan en una salsa elaborada con mostaza y crema. Se sirve junto a papas cortadas en cubos o en gajos, que se doran en el horno hasta quedar crujientes.

Como resultado, se obtiene un plato donde el pollo queda tierno y jugoso, las papas alcanzan una textura crocante, y todo el conjunto se integra con una salsa suave, cremosa y de aroma intenso.

Tiempo de preparación Tiempo total: 1 hora 20 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 1 hora Receta de pollo a la mostaza con papas doradas. Ingredientes 1 pollo entero (2 kg) o 8 presas de pollo

1 kg de papas

3 cucharadas de mostaza

200 ml de crema de leche

2 dientes de ajo

1 cebolla grande

2 cucharadas de aceite de girasol

Sal y pimienta a gusto

1 ramita de tomillo (opcional)

Jugo de 1 limón Cómo hacer pollo a la mostaza con papas doradas, paso a paso Precalentar el horno hasta alcanzar una temperatura de 200 °C .

hasta alcanzar una . Condimentar las piezas de pollo con sal y pimienta , y acomodarlas en una fuente apta para horno .

con y , y acomodarlas en una . Pelar las papas y cortarlas en cubos o en gajos. Aliñarlas con una cucharada de aceite y una pizca de sal, y dejarlas aparte. El plato consiste en piezas de pollo marinadas y cocidas con una salsa de mostaza y crema, acompañadas por papas cortadas en cubos o gajos y doradas al horno. Picar finamente la cebolla junto con los dientes de ajo y esparcirlos por encima del pollo .

junto con los dientes de y esparcirlos por encima del . En un recipiente , combinar la mostaza con la crema de leche y el jugo de limón hasta obtener una mezcla homogénea .

, combinar la con la y el hasta obtener una mezcla . Volcar la salsa sobre el pollo , procurando que todas las piezas queden bien cubiertas .

sobre el , procurando que todas las piezas queden bien . Incorporar tomillo si se desea aromatizar la preparación.

si se desea la preparación. Finalmente, disponer las papas alrededor del pollo , evitando que queden amontonadas para que puedan dorarse de manera pareja .

alrededor del , evitando que queden para que puedan dorarse de manera . Colocar la preparación en el horno y dejarla cocinar aproximadamente durante una hora . A mitad del tiempo, mezclar o dar vuelta las papas para asegurar un dorado uniforme .

y dejarla cocinar aproximadamente durante . A mitad del tiempo, mezclar o dar vuelta las para asegurar un . Si se observa que el pollo toma color demasiado rápido, se recomienda cubrir la fuente con papel aluminio durante los primeros 40 minutos de cocción y retirarlo luego para permitir que se termine de gratinar .

toma color demasiado rápido, se recomienda cubrir la con durante los primeros de cocción y retirarlo luego para permitir que se termine de . Comprobar que el pollo esté completamente cocido : al pincharlo, los jugos deben salir transparentes .

esté completamente : al pincharlo, los deben salir . Servir en caliente, acompañando cada porción de pollo con papas crocantes y una buena cantidad de salsa. Un plato tradicional con un toque sofisticado, ideal para quienes buscan algo especial sin complicarse. ¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación? En la heladera, la preparación puede mantenerse en buen estado por un máximo de tres días si se guarda dentro de un recipiente bien cerrado. Para volver a consumirla, es posible recalentarla en horno a temperatura baja. Si se opta por congelarla, su conservación se extiende hasta unos dos meses, aunque es probable que las papas pierdan parte de su textura crocante original al descongelarse.

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