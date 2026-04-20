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20 de abril de 2026 - 13:08
Amenazas.

Prohibición de dispositivos digitales en escuelas de Jujuy: cómo funciona y qué pasa si no se cumple

Desde este lunes, una escuela de Jujuy estableció la prohibición el ingreso de dispositivos digitales. Qué alcanza la medida y cuáles son las consecuencias.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Miguel Toconás, regente de la institución, explicó que la decisión no fue apresurada. "Demoramos un poco porque habría que bajar algunas cosas, avisar a los docentes para que también, por el tema de materiales que subían o por algo que ya se había compartido, para que se llegue a ver y se descargue", señaló. La intención era no dejar tareas ni contenidos colgados antes de cerrar el acceso a las plataformas digitales dentro del colegio.

Prohibición: qué pasa si no se cumple

La disposición alcanza a celulares, tablets, relojes digitales y auriculares. No se trata solo de no usarlos: directamente no se puede ingresar con ellos. Y si algún alumno lo hace y el dispositivo es detectado, la consecuencia es concreta: queda retenido en la institución y solo puede ser retirado por un familiar.

Para reemplazar el uso pedagógico que algunos docentes hacían de estas herramientas, el colegio habilitó su plataforma interna. "Los docentes pueden subir las clases, se puede bajar material, todo desde su casa van a poder bajarlo desde ahí", detalló Toconás.

Aunque las amenazas de tiroteo aceleraron la decisión, el regente fue claro en que el mal uso de los dispositivos ya era un problema previo. "Se permitía utilizar por temas pedagógicos, pero algunas cosas no se usaron responsablemente", reconoció.

Amenaza de tiroteo
Amenaza de tiroteo en el baño de una escuela de Jujuy

Amenaza de tiroteo en el baño de una escuela de Jujuy

La preocupación de los padres del interior

La medida no fue recibida de la misma manera por todas las familias. Toconás reconoció que hubo resistencia, especialmente entre los padres que viven en localidades alejadas como Fraile Pintado, Calilegua o Caimancito. "Ellos sí o sí se están reportando con los hijos o se están encontrando con los hijos a veces en esa coordinación", explicó.

Sin embargo, el regente fue contundente al responder esa preocupación: "Una vez que entra al colegio, los hijos están asegurados". Y para casos de emergencia, la institución habilitó un teléfono fijo y dos celulares institucionales donde las familias pueden comunicarse. "Al fijo sí pueden llamar, que es más fácil de pasar a los internos, que es donde están cada uno de los preceptores y cada uno de los cursos", precisó.

Toconás también apeló a una reflexión más amplia sobre el vínculo que las familias tienen con la tecnología: "¿Ustedes cuando van al trabajo constantemente están llamando? No. Entonces, eso es lo que pasa, no nos hemos acostumbrado a tanto".

Embed - Prohibición de dispositivos digitales en escuelas de Jujuy: cómo funciona y qué pasa si no se cumple

La investigación por las pintadas sigue

En paralelo a la nueva medida, la institución trabaja en identificar a los responsables de pintadas que aparecieron en los baños del establecimiento. Toconás confirmó que la investigación avanza pero pidió reserva: "Hemos acotado un poco todo el rango de búsqueda, estás en un sector, no puedo darle la información porque afectaría la investigación tanto la que lleva la justicia como la nuestra".

La decisión de la Herminio Arrieta se enmarca en una ola de alertas que afectó a toda la provincia. El Ministerio Público de la Acusación confirmó que se investigan 27 casos de amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy, y que hasta el momento todos los involucrados son menores de 18 años. El fiscal Pablo Martín de Tezanos Pinto informó además que en las últimas horas se realizó un allanamiento en la capital con secuestro de elementos electrónicos para avanzar en la causa.

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy / hicieron un allanamiento.
Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy - Prohibición de dispositivos digitales en escuelas de Jujuy

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy - Prohibición de dispositivos digitales en escuelas de Jujuy

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