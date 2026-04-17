En medio de la preocupación generada por amenazas de tiroteo en distintos puntos de la provincia , autoridades implementaron estrictos controles en el ingreso a establecimientos educativos. De hecho, durante las últimas horas, hubo más mensajes en baños de otros colegios.

Jujuy. La amenaza de tiroteo en la escuela de Libertador podría tener penas de hasta seis años de prisión

Jujuy. "El protocolo se activó en todas las escuelas de Jujuy por amenazas de tiroteos"

En la ciudad de San Pedro , uno de los casos más visibles se registra en la Escuela de Comercio , donde los alumnos son revisados antes de entrar como parte de un operativo preventivo.

El procedimiento incluye la presencia policial en las inmediaciones del establecimiento y controles sobre mochilas y pertenencias de los alumnos, con el objetivo de garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa.

Situación en el Colegio Nº3 Éxodo Jujeño

"Tenemos policías en la puerta, en caso de ser necesario se hará requisa", comenzó dijo la directora de la institución, Miriam Nieva. Esto para no intimidar a los chicos ni que se sientan perseguidos.

Embed - Controles y requisas en colegios tras las amenazas de tiroteo en Jujuy

Sobre cómo se dio la situación ayer por la tarde, la vicedirectora Cristina Albornoz detalló que ayer cerca de las 18:30 fueron alertados sobre la presencia de carteles con mensajes intimidantes en los baños del establecimiento, tanto en el sector de mujeres como en el de varones. Ante ello, se aplicó el protocolo institucional, que incluyó la documentación del hecho, la elaboración de actas y la intervención de la Justicia, con derivación a áreas especializadas para su investigación.

Luego de la jornada, se realizaron reuniones virtuales con docentes y el equipo directivo, tras lo cual se resolvió retomar las clases y comunicar la situación a las familias.

Finalmente, pidió a los padres reforzar el control sobre el uso de redes sociales y los elementos que los estudiantes llevan a la escuela.

Por su parte, la directora explicó que se activaron de inmediato los protocolos correspondientes: durante el turno tarde, con la vicedirectora a cargo, se labraron las actas, se realizó la denuncia policial y se informó a las autoridades superiores.

Expresó la preocupación de toda la comunidad educativa al tratarse de una institución “muy tranquila”, donde este tipo de hechos genera temor tanto en docentes como en alumnos y familias. Asimismo, indicó que decidieron continuar con las clases, pero incorporando espacios de diálogo y jornadas de reflexión para concientizar a los estudiantes sobre la gravedad del tema. También advirtió que varios alumnos no asistieron debido a la angustia de sus padres y remarcó que este tipo de amenazas “no es un juego”, sino un delito.

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Amenazas detectadas en varias localidades

Las medidas se adoptaron luego de que se detectaran mensajes intimidantes en escuelas de Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Tilcara, San Pedro y San Salvador de Jujuy. En todos los casos, las amenazas hacían referencia a posibles tiroteos en fechas determinadas, lo que encendió la alarma entre docentes, alumnos y familias.

Según se informó, en al menos uno de los episodios los mensajes estarían vinculados a contenidos difundidos a través de redes sociales, una línea que también forma parte de la investigación.

Operativos conjuntos para garantizar la seguridad

Ante este escenario, se dispuso un operativo integral en cada una de las instituciones afectadas. El mismo incluye la presencia de efectivos policiales y el acompañamiento de equipos de los ministerios de Seguridad y Educación.

El objetivo principal es resguardar a estudiantes, docentes y personal escolar mientras se desarrollan las tareas investigativas y se busca llevar tranquilidad a la comunidad educativa.

Avance de la investigación judicial

En paralelo, fiscales del Ministerio Público de la Acusación avanzan con distintas medidas para identificar a los responsables de las amenazas. Entre las acciones se encuentran relevamientos dentro de los establecimientos, análisis de cámaras de seguridad, entrevistas y otras diligencias.

Desde el organismo remarcaron que estos hechos no son considerados menores, ya que se investigan bajo la figura de intimidación pública.

Un delito con penas de prisión

Las amenazas de tiroteo encuadran dentro del delito de intimidación pública, contemplado en el artículo 211 del Código Penal. Esta figura prevé penas que van de 2 a 6 años de prisión para quienes resulten responsables.

En este contexto, las autoridades insistieron en la importancia de tomar con seriedad este tipo de situaciones y evitar la difusión de mensajes que puedan generar temor o alterar el normal funcionamiento de las instituciones educativas.