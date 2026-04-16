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16 de abril de 2026 - 14:28
Jujuy.

Advierten que en otro colegio de Jujuy hicieron tres amenazas de tiroteos en los baños

La directora de la Escuela Provincial de Comercio N°3 confirmó que en la jornada del miércoles detectaron tres amenazas de tiroteos en los baños de la institución.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
directora Escuela Provincial de Comercio - protocolo seguridad

Tres amenazas de tiroteo detectadas en la Escuela Provincial de Comercio N° 3 activaron el protocolo de seguridad y motivaron la intervención de la Policía y de la Brigada de Investigaciones. Según explicó la directora de la institución, Mariela Sajama, los mensajes fueron encontrados en los baños y, pese a la situación, la actividad escolar no se suspendió y el dictado de clases continuó con normalidad.

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Cómo descubrieron las amenazas

La directora relató que la primera alerta se produjo ayer por la mañana, cuando un preceptor fue avisado por un alumno sobre un graffiti en el baño de varones.

En el día de ayer encontramos un graffiti en el baño de los varones. Inmediatamente se da a conocer al señor supervisor y él solicita la urgente actuación de un protocolo. En el día de ayer encontramos un graffiti en el baño de los varones. Inmediatamente se da a conocer al señor supervisor y él solicita la urgente actuación de un protocolo.

En esa línea, detalló que el aviso llegó alrededor de las 10. “Aproximadamente a las 10 de la mañana el preceptor, uno de los preceptores me da alerta que fue comunicado por un alumno”, señaló. Según indicó, el mensaje advertía que iba a haber un tiroteo.

Escuela Provincial de Comercio 3

El protocolo que se activó en la escuela

Tras conocerse la situación, desde la institución se puso en marcha el procedimiento correspondiente. Sajama explicó que, dentro del protocolo, debían informar de inmediato al supervisor, dar aviso al DAI y realizar la denuncia.

“En el protocolo nosotros tenemos que avisar a nuestro supervisor, tenemos que avisar al DAI y hacer una denuncia correspondiente”.

Hallaron tres amenazas en total

La directora precisó que en la jornada de hoy hubo una nueva intervención, ya que en total fueron tres las amenazas recolectadas dentro de la escuela: dos en los baños de varones y una en el baño de mujeres.

Intervino la Policía y la Brigada de Investigaciones

A partir de la denuncia, tomó intervención la Policía junto con la Brigada de Investigaciones, que realizó distintas actuaciones dentro del establecimiento.

“Se dio parte a toda la policía, la brigada de investigaciones. Y ellos vinieron y contactaron los graffitis, tomaron pruebas, tomaron notas. también vino la brigada de investigaciones para ver si había algún arma o algo en la escuela. Se pudo contactar que no había nada de ello”.

Las clases continuaron con normalidad

Pese a la preocupación generada por las amenazas, desde la escuela confirmaron que la actividad no fue suspendida en ningún momento.

La directora remarcó que el dictado de clases se desarrolló de manera normal durante toda la jornada.

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