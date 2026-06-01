Detectaron virus sincicial en Jujuy

El Ministerio de Salud de Jujuy confirmó la detección de un caso de virus respiratorio sincicial , en el marco del aumento estacional de enfermedades respiratorias . El Dr. Javier Cadar, secretario de Coordinación General del Ministerio de Salud, explicó que este virus preocupa especialmente por su impacto en niños pequeños.

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“Está empezando a haber circulación, estamos ya detectando casos de respiratorios sinciciales”, indicó Cadar al referirse al seguimiento que realizan los equipos sanitarios en la provincia.

Cadar explicó que el virus respiratorio sincicial suele afectar principalmente a niñas y niños pequeños, especialmente a menores de 2 años. Además, remarcó que está vinculado a los cuadros de bronquiolitis.

“El virus respiratorio sincicial es un virus que produce los mayores casos de bronquiolitis y afecta a los niños, especialmente menores de 2 años, que son los que más sufren esta afección”, señaló.

“El virus respiratorio sincicial es un virus que produce los mayores casos de bronquiolitis" “El virus respiratorio sincicial es un virus que produce los mayores casos de bronquiolitis"

El funcionario advirtió que las bronquiolitis pueden ser cuadros importantes y generar una alta demanda en el sistema sanitario.

Bronquiolitis y atención en guardias

Según explicó el secretario de Coordinación General del Ministerio de Salud, el virus sincicial genera preocupación porque puede provocar bronquiolitis graves, con necesidad de internación y asistencia médica.

“Las bronquiolitis pueden ser bastante graves, demandan mucha hospitalización, mucha gente va a la guardia con los niños enfermos por estos cuadros virales”, detalló. “Las bronquiolitis pueden ser bastante graves, demandan mucha hospitalización, mucha gente va a la guardia con los niños enfermos por estos cuadros virales”, detalló.

Por ese motivo, desde Salud ya comenzaron a fortalecer la preparación del sistema para responder a la posible suba de casos durante esta etapa del año.

Cómo se prepara el sistema de salud

Cadar confirmó que las guardias y hospitales de Jujuy se encuentran en alerta ante la circulación de virus respiratorios. Además, explicó que se trabaja con la unidad centinela y los hospitales para definir estrategias de atención.

“Están alerta las guardias, los hospitales están alertas. Nosotros ya con la unidad centinela y con los hospitales vamos trabajando, armando las estrategias porque ya lo esperamos para esta época al virus respiratorio sincicial”, expresó.

También indicó que se están realizando capacitaciones vinculadas al abordaje de infecciones respiratorias agudas bajas y al uso de oxígeno, una herramienta clave en los cuadros respiratorios más complejos.

Medidas de prevención

Aunque el foco está puesto en la preparación sanitaria, desde el Ministerio de Salud también insistieron en la importancia de sostener las medidas de prevención. Entre ellas, usar barbijo si hay síntomas, evitar espacios muy concurridos, ventilar ambientes y reforzar el lavado de manos.

“Cuidarnos, evitar lugares donde haya mucha gente, que pueden haber sintomáticos y contagiarnos”, recomendó Cadar.

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