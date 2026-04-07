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7 de abril de 2026 - 18:02
Salud.

"Ya hay gripe en circulación": advierten sobre el aumento de virus respiratorios en Jujuy

Desde Salud confirmaron casos de gripe en la provincia y señalaron que, aunque llegan vacunas, la prioridad sigue siendo para los grupos de riesgo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Aumentan los casos de la súper gripe H3N2 en Argentina. &nbsp;

Aumentan los casos de la súper gripe H3N2 en Argentina.

 

Con la llegada de las primeras bajas temperaturas, desde el sistema de salud confirmaron que ya hay circulación de gripe y otros virus respiratorios en Jujuy, en un contexto donde la campaña de vacunación avanza de manera progresiva.

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“Ya tenemos circulación de gripe en la provincia”, señaló Javier Cadar como funcionario del área de Salud, al tiempo que advirtieron que estos cuadros suelen intensificarse con el ingreso del frío.

Casos de gripe en la provincia

Según indicaron, actualmente se registran entre 40 y 45 casos de gripe en distintos puntos de Jujuy. Las zonas con mayor presencia de infecciones respiratorias son Ledesma y San Pedro, donde también se detectan otros virus como COVID-19.

“Gripe, COVID, virus respiratorio sincitial e influenza vamos a tener todos los años, sobre todo en épocas de frío”, explicó Cadar a TodoJujuy.

Vacunas: llegada gradual y prioridad

En paralelo, continúa la campaña de vacunación, aunque con un esquema de entrega gradual. Actualmente, la provincia recibe alrededor de 7.000 dosis por semana, una cantidad que consideran limitada, pero que irá aumentando con el correr de las semanas.

“Son pocas, pero van llegando de manera progresiva”, indicó Cadar.

En este contexto, la prioridad está puesta en los grupos de riesgo:

  • Personal de salud
  • Personas con enfermedades crónicas
  • Mayores de 65 años
  • Embarazadas
  • Niños pequeños

Demoras y sistema de registro

Desde Salud también explicaron que parte de las demoras en la distribución se relacionan con el sistema nacional de registro de vacunas (Nomivac). A medida que las provincias cargan las dosis aplicadas en el sistema, se habilita el envío de nuevas partidas.

“Algunas provincias se retrasan en la carga, y eso impacta en la distribución”, remarcó Cadar en diálogo con TodoJujuy.

Ante este escenario, remarcaron la importancia de la vacunación, especialmente en los sectores más vulnerables. También indicaron que quienes tengan acceso a obra social pueden optar por adquirir la vacuna en farmacias. “Si la pueden comprar, mejor. Es una forma de prevención”, puntualizó el funcionario.

Finalmente, recordaron que los virus respiratorios forman parte de un ciclo estacional. “La gripe va mutando todos los años, a veces es más leve y otras más agresiva, pero siempre está presente”, aseguró Cadar.

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"Ya hay gripe en circulación": advierten sobre el aumento de virus respiratorios en Jujuy

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