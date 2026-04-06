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6 de abril de 2026 - 20:09
Jujuy.

Alta demanda de vacunas antigripales en Jujuy: cuánto cuestan

Crece la demanda por la vacuna antigripal en Jujuy ante la llegada de una nueva estación. En algunos casos tiene cobertura de obras sociales y para afiliados de PAMI es gratuita.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Crece la demanda por las vacunas antigripales.

Crece la demanda por las vacunas antigripales.

En Jujuy crece el interés por la vacuna antigripal y cada vez más personas se acercan a consultar antes del inicio pleno de la campaña. Según explicaron desde el sector farmacéutico, ya se registra una alta demanda, sobre todo entre personas mayores y pacientes con factores de riesgo.

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Andrea Patagua, farmacéutica (MP 528), comentó que “Hay una alta demanda con el tema. Lo bueno es que la gente va concientizando lo importante que son las vacunas. Vienen, preguntan antes que comience la campaña, ya hubo mucha gente preguntando sobre la vacuna”, señalaron.

La creciente consulta está vinculada a la prevención de enfermedades respiratorias en la antesala de la temporada más fría del año, cuando la gripe suele tener mayor circulación.

vacunación
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Cuál es el precio de la vacuna antigripal en Jujuy

En cuanto al valor, se indicó que una de las dosis disponibles, la ISTIVAC, tiene un precio de $67.400. Sin embargo, remarcaron que en muchos casos las obras sociales cubren la aplicación, lo que reduce el impacto en el bolsillo de los afiliados.

“Lo bueno de las obras sociales es que están cubriendo las vacunas, la ISTIVAC, que está en $67.400, las cubren las obras sociales, o sea que es accesible al paciente, y después está la campaña de PAMI, que esa es sin cargo”, explicaron.

De esta manera, el costo final para cada persona dependerá de la cobertura que tenga su obra social o prepaga, mientras que para un sector puntual el acceso es gratuito.

Quiénes pueden colocarse la dosis

La vacuna disponible es trivalente, y puede ser aplicada a adultos mayores y también a quienes tengan patologías de riesgo, siempre con consulta médica previa en caso de corresponder.

“Es una vacuna trivalente, en donde pueden ser colocados todos los pacientes adultos mayores y todos los que tengan alguna patología de riesgo, siempre y cuando consultando a su médico”, detallaron.

Además, remarcaron que en pacientes con enfermedades de base como hipertensión, diabetes o asma, lo recomendable es realizar primero una consulta médica para determinar la indicación correspondiente.

Embed - CRECE LA DEMANDA DE LA VACUNA ANTIGRIPAL EN JUJUY

PAMI: vacuna gratis y sin orden médica

Uno de los puntos destacados es que los afiliados de PAMI pueden acceder a la vacuna sin cargo, sin necesidad de presentar orden médica.

“Con el tema de PAMI, es gratuita, sin orden al médico, solamente tienen que venir con la credencial y el documento, y es por orden de llegar, y es totalmente gratuita. Esa es la que se coloca en la vacuna trivalente”, indicaron.

En el caso de afiliados de otras obras sociales, la cobertura dependerá de cada plan. “Y con respecto a los otros afiliados, como ustedes en todas las otras obras sociales, bueno, tiene su costo y bueno, la obra social tiene la cobertura que le corresponde a cada uno”, agregaron.

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