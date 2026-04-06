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6 de abril de 2026 - 06:58
Jujuy.

Así será el cronograma de vacunación y castración en San Salvador de Jujuy esta semana

El municipio difundió las actividades previstas entre el lunes 6 y el viernes 10, con operativos de quirófano móvil, vacunación y registro en distintos barrios de la capital.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Desde zoonosis en Chijra remarcaron que la castración sigue siendo clave para frenar el abandono animal.

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Cronograma del 6 al 10 de abril

De acuerdo al esquema difundido, las actividades comenzarán el lunes 6 con el quirófano móvil en el CIC Che Guevara, ubicado en Manzana 1, Lote 1, barrio Che Guevara, desde las 8 horas.

El martes 7 el operativo se trasladará al CPV Belgrano, en la intersección de avenida 1° de Mayo y Zabala, barrio Belgrano, a partir de las 14 horas.

El miércoles 8 el quirófano móvil estará en el CPV Santa Ana, sobre Capitán Krause y Comodoro de la Colina 200 Viviendas, en barrio Alto Comedero, desde las 8 horas.

Para el jueves 9, la atención continuará en el CPV Chijra, en la zona de Las Llamas y Manantiales, barrio Chijra, en el horario de 8 a 14.

Cronograma vacunacion

Vacunación y registro para cerrar la semana

El cronograma finalizará el viernes 10 con una jornada de vacunación y registro en el Parque Urbano, sobre la calle Intermedia del barrio Tupac Amaru, de 9 a 12.

Cómo pido un turno

Para pedir turno en Zoonosis de San Salvador de Jujuy, debes asistir presencialmente al Centro Modelo de Zoonosis (Av. Raúl Galán y Av. Presidente Perón) o al Centro 2 (Av. Forestal, Alto Comedero) de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00. Los turnos son para castración y se asignan de manera anticipada.

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