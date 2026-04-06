Así será el cronograma de vacunación y castración en San Salvador de Jujuy esta semana

Desde zoonosis en Chijra remarcaron que la castración sigue siendo clave para frenar el abandono animal.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer el cronograma semanal de atención para mascotas, que incluye servicios de quirófano móvil, vacunación y registro en distintos puntos de la ciudad.

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De acuerdo al esquema difundido, las actividades comenzarán el lunes 6 con el quirófano móvil en el CIC Che Guevara , ubicado en Manzana 1, Lote 1, barrio Che Guevara , desde las 8 horas .

El martes 7 el operativo se trasladará al CPV Belgrano , en la intersección de avenida 1° de Mayo y Zabala, barrio Belgrano , a partir de las 14 horas .

El miércoles 8 el quirófano móvil estará en el CPV Santa Ana , sobre Capitán Krause y Comodoro de la Colina 200 Viviendas, en barrio Alto Comedero , desde las 8 horas .

Para el jueves 9, la atención continuará en el CPV Chijra, en la zona de Las Llamas y Manantiales, barrio Chijra, en el horario de 8 a 14.

Cronograma vacunacion

Vacunación y registro para cerrar la semana

El cronograma finalizará el viernes 10 con una jornada de vacunación y registro en el Parque Urbano, sobre la calle Intermedia del barrio Tupac Amaru, de 9 a 12.

Cómo pido un turno

Para pedir turno en Zoonosis de San Salvador de Jujuy, debes asistir presencialmente al Centro Modelo de Zoonosis (Av. Raúl Galán y Av. Presidente Perón) o al Centro 2 (Av. Forestal, Alto Comedero) de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00. Los turnos son para castración y se asignan de manera anticipada.