Confirmaron el primer caso de chikungunya en Alto Comedero y renuevan los operativos de descacharrado

El Ministerio de Salud de Jujuy confirmó que ya son 12 los casos de chikungunya en la provincia y que, por primera vez, uno de los contagios fue detectado en San Salvador de Jujuy , puntualmente en Alto Comedero . La novedad marca un cambio importante en el mapa sanitario provincial, ya que hasta ahora los casos se concentraban principalmente en localidades del Ramal y otras zonas fuera de la capital.

Salud. Confirman más casos de chikungunya en Jujuy: ya son 12 los infectados

De acuerdo con la distribución informada, los 12 casos confirmados se reparten así: 6 en Aguas Calientes, 3 en Perico, 2 en Caimancito y 1 en Alto Comedero . Ese último caso representa el primero reportado en la capital jujeña.

La confirmación del caso en Alto Comedero volvió a poner en primer plano la necesidad de reforzar medidas de prevención dentro de los hogares y en los barrios, sobre todo porque el mosquito Aedes aegypti encuentra en recipientes con agua acumulada uno de sus principales criaderos. Salud ya venía advirtiendo sobre el avance del chikungunya en la provincia y el riesgo de que aparezcan nuevos contagios si no se eliminan esos reservorios.

En las últimas horas, además, se insistió con la consulta médica inmediata ante síntomas compatibles, como fiebre alta, dolor muscular, dolor articular intenso, cefalea o malestar general, evitando siempre la automedicación.

descacharrado Salud informó un nuevo cronograma de descacharrado en la capital jujeña para prevenir dengue y chikungunya ante el avance de casos.

El cronograma de descacharrado en la capital

En paralelo, el Ministerio de Salud difundió un nuevo operativo de descacharrado en San Salvador de Jujuy para reforzar la prevención contra el mosquito. Las tareas comenzarán desde las 8.30 en distintos puntos de la capital y alcanzarán varios barrios durante la semana.

El cronograma informado es el siguiente:

Miércoles 25 de marzo: barrios 820 Viviendas y Malvinas

barrios y Jueves 26 de marzo: barrios 9 de Julio, Ascasubi, Campo Verde y Mina Lea

barrios Viernes 27 de marzo: barrios 284 Viviendas y 337 Viviendas, en Alto Comedero

Desde Salud recordaron que el descacharrado consiste en retirar todos los objetos en desuso que puedan juntar agua y transformarse en criaderos del mosquito. Por eso, además del operativo oficial, pidieron a la población revisar patios, jardines, techos y espacios abiertos dentro de cada vivienda.

Qué recomiendan para evitar nuevos contagios

Las autoridades sanitarias volvieron a insistir en medidas básicas pero decisivas: eliminar recipientes que acumulen agua, limpiar canaletas, tapar tanques, cambiar el agua de bebederos de animales y usar repelente. En el actual contexto, la aparición del primer caso en la capital confirma que la prevención ya no puede pensarse solo en otras localidades, sino también dentro de San Salvador de Jujuy.