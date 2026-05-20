Marcha Federal por la Salud Pública en Jujuy: hora y lugar

El miércoles se realizará la Marcha Federal por la Salud Pública.

Trabajadores del sistema sanitario , sindicatos y organizaciones sociales de distintos puntos del país llevarán adelante una Marcha Federal de Lucha para reclamar en defensa de la salud pública y rechazar los ajustes aplicados en el sector. En este marco, en Jujuy se hará una masiva movilización.

Policiales. Una enfermera denunció a un paciente por abuso sexual en un hospital de Chubut

Después de la masiva movilización encabezada la semana pasada por la comunidad universitaria en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario , ahora serán los trabajadores de la salud quienes se manifestarán contra el recorte presupuestario en el área.

Entre los principales cuestionamientos aparecen el vaciamiento de programas como el Banco de Drogas Oncológicas , la asistencia destinada a pacientes trasplantados y la entrega de medicamentos , entre otras prestaciones.

En la provincia de Jujuy , integrantes de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP) se sumarán a la jornada nacional de protesta con la realización de un “cartelazo” frente al Hospital Pablo Soria , desde las 09:30 .

El miércoles se realizará la Marcha Federal por la Salud Pública. El miércoles se realizará la Marcha Federal por la Salud Pública.

Además, los trabajadores reclaman la urgente convocatoria a negociaciones paritarias y una actualización de los haberes que permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años, al tiempo que manifiestan su rechazo a las medidas de ajuste aplicadas en el área de salud.

Una protesta de alcance nacional

Agrupaciones de trabajadores, sindicatos y movimientos sociales impulsaron una Marcha Federal prevista para este 20 de mayo. La concentración comenzará a las 13, con una movilización que irá desde el Ministerio de Salud hasta Plaza de Mayo.

Masiva marcha en Jujuy.

La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud convoca a participar tanto en Plaza de Mayo como en distintas ciudades del país. Desde la organización cuestionan el recorte de 63 mil millones de pesos destinados al sistema sanitario (VIH, salud sexual, INCUCAI y vacunas).