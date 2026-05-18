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18 de mayo de 2026 - 16:45
Salud.

Realizan controles gratuitos de presión arterial en farmacias de Jujuy

La iniciativa en diferentes farmacias de la provincia se llama “Controlando la Hipertensión Juntos” y busca detectar casos a tiempo.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Hipertensión arterial&nbsp;

Hipertensión arterial 

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Silvina Figueroa, farmacéutica MP 299, explicó que la propuesta se realiza durante el mes de la hipertensión arterial y busca que la comunidad pueda conocer sus valores de presión de manera simple, gratuita y cercana.

Cuándo y dónde se hacen los controles de Hipertensión

Los controles se realizan desde el 16 hasta el 22 de mayo en las farmacias adheridas a la campaña.

Un grupo de farmacéuticos nos unimos porque este es el mes de la hipertensión arterial, a los fines de hacer una campaña que se llama Controlando la Hipertensión Juntos”, explicó Figueroa.

La atención es gratuita y se realiza en las farmacias identificadas con color rojo. “Todas las farmacias nos vestimos de rojo, que es el color característico de esta patología, y lo que hacemos es tomar la presión en forma gratuita”, detalló.

Sobre los horarios, aclaró que dependen de cada farmacia.

La mayoría de personas con infarto previamente sufría de hipertensión, colesterol alto, sobrepeso o diabetes.

Por qué es importante controlar la presión

La hipertensión arterial es una enfermedad frecuente y muchas veces silenciosa. Una persona puede tener presión alta sin sentir síntomas, por eso los controles periódicos son claves para detectarla a tiempo y evitar complicaciones.

Figueroa remarcó que durante la campaña ya se encontraron casos que requerían consulta médica. “Nos pasó el sábado con un chico joven que de pronto tenía una presión alta y vos decís, con 20 años no puede tener este nivel de presión”, contó.

Ante esos casos, la recomendación es clara: “Les decimos, les avisamos y básicamente para que vayan al médico, porque muchas veces se detecta de esta manera”.

Embed - Realizan controles gratuitos de presión arterial en farmacias de Jujuy

Una enfermedad que puede no dar señales

La farmacéutica explicó que hay personas que llegan a la farmacia con síntomas, pero también otras que descubren el problema por casualidad.

Muchas veces hay gente que tiene síntomas y hay gente que no los tiene. Es bastante silenciosa en muchos casos”, señaló.

Por eso, la campaña busca acercar el control a la población y promover la consulta temprana. “La idea es esa, que la población se controle y que pueda detectar tempranamente si es que tiene esta patología”, agregó.

Qué hacer si la presión está alta

El control en farmacia no reemplaza la consulta médica, pero puede ser una primera alerta. Si durante la medición se detectan valores elevados, la persona debe consultar con un profesional para confirmar el diagnóstico y recibir indicaciones.

La hipertensión sostenida puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, por lo que conocer los valores de presión arterial es una medida sencilla y muy importante de prevención.

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