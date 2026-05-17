Día Mundial de la Hipertensión Arterial: síntomas de alerta y por qué aumentan los casos

Cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial , una fecha destinada a generar conciencia sobre una enfermedad silenciosa que afecta a millones de personas y representa uno de los principales factores de riesgo cardiovascular.

Salud. 16 millones de afectados en Argentina por Hipertensión Arterial

En Argentina, la hipertensión arterial alcanza al 36,8% de la población mayor de 18 años, una cifra que preocupa a especialistas y autoridades sanitarias por el aumento de complicaciones asociadas.

La hipertensión arterial ocurre cuando la sangre ejerce una presión excesiva y constante sobre las paredes de las arterias, provocando un desgaste progresivo en los vasos sanguíneos.

Con el paso del tiempo, esta situación puede afectar gravemente órganos vitales como el corazón, el cerebro y los riñones.

Entre las complicaciones más frecuentes se encuentran:

accidentes cerebrovasculares (ACV),

insuficiencia renal,

infartos,

fallas cardíacas.

Por este motivo, los especialistas remarcan la importancia de los controles médicos periódicos y la detección temprana.

Cuáles son los valores normales de presión

Los profesionales consideran que una presión arterial saludable ronda los 120/80 mmHg.

A partir de cifras superiores, el corazón y las arterias comienzan a sufrir daños progresivos. Además, cada aumento de 20 mmHg incrementa significativamente el riesgo de mortalidad cardiovascular.

El escenario más crítico ocurre cuando la presión alcanza los 180/120 mmHg, situación considerada una crisis hipertensiva que puede derivar en un ACV, un derrame cerebral o una falla cardíaca aguda.

Los síntomas de alerta que no deben ignorarse

Aunque muchas veces la hipertensión no presenta síntomas evidentes, existen señales que pueden indicar una suba peligrosa de la presión arterial.

Entre los principales síntomas de alerta aparecen:

dolor de cabeza,

dolor en el pecho,

dificultad para respirar,

mareos,

náuseas y vómitos.

También pueden presentarse:

visión borrosa,

confusión,

ansiedad,

zumbidos en los oídos,

alteraciones en el pulso,

sangrado nasal.

Ante cualquiera de estos síntomas, los especialistas recomiendan buscar asistencia médica inmediata.

La importancia de la prevención

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, las campañas de concientización apuntan a reforzar hábitos saludables que ayuden a prevenir la enfermedad o mantenerla controlada.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

reducir el consumo de sal,

mantener una alimentación equilibrada,

realizar actividad física,

evitar el tabaquismo,

controlar el estrés,

realizar chequeos médicos periódicos.

Los especialistas insisten en que la hipertensión puede prevenirse y tratarse, pero requiere diagnóstico temprano y seguimiento constante para evitar consecuencias graves.