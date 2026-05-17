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17 de mayo de 2026 - 10:51
Real.

Madres jujeñas y lactancia: los mitos que más se repiten y generan angustia

La puericultora jujeña Luciana Berrios habló con TodoJujuy sobre las presiones, los miedos y la desinformación que atraviesan muchas mujeres durante la maternidad y la lactancia.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Maternidad - Foto generada por Inteligencia Artificial (IA)

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“La maternidad está súper romantizada”, aseguró la especialista, aunque destacó que actualmente existe una mayor apertura para hablar de los procesos reales que atraviesan las mujeres.

“No es todo color de rosas. Pero tampoco significa demonizar la maternidad. Lo importante es poder hablar realmente de cómo son estos procesos”, explicó.

La presión sobre las madres y el miedo a “no ser suficiente”

Uno de los puntos que más remarcó Berrios fue la presión social que muchas mujeres sienten durante la lactancia, especialmente cuando aparecen dudas o dificultades en los primeros días después del nacimiento.

“La mayor duda que tienen las mamás es: ‘Mi bebé no aumenta bien de peso’, ‘No produzco leche suficiente’ o ‘Llora porque se queda con hambre’”, contó. Según explicó, detrás de esas consultas hay un fuerte impacto emocional relacionado con la confianza en el propio cuerpo.

“Esto interpela la confianza que vos tenés en relación a lo que tu cuerpo puede producir. Y si no entendés cómo funciona la lactancia, es lógico que aparezca el miedo”, sostuvo.

Además, advirtió que muchas veces la sociedad ejerce presión sobre las mujeres haciéndoles sentir que “no es suficiente” lo que hacen.

Maternidad infantil
Maternidad - Foto de archivo: Todo Jujuy

Maternidad - Foto de archivo: Todo Jujuy

Los mitos que todavía se repiten en Jujuy

Durante la entrevista, la puericultora señaló que en Jujuy todavía circulan muchos mitos relacionados con la lactancia, transmitidos de generación en generación. “Tenemos una cultura jujeña muy rica, pero también muy atravesada por mitos”, explicó.

Entre los ejemplos más frecuentes, mencionó frases como: “Peleaste con tu marido y se te cortó la leche”, “Se te heló la espalda y ya no sirve la leche” o “Alguien miró mal al bebé y por eso le duele la panza”.

“Los mitos son información errada que se transmite en el boca a boca y no tienen fundamento biológico”, afirmó.

Por ese motivo, destacó la importancia de la Estrategia Provincial de Fortalecimiento de la Lactancia que se desarrolla en Jujuy, donde uno de los objetivos centrales es justamente la desmitificación.

“La maternidad requiere acompañamiento”

Berrios también habló sobre la importancia del acompañamiento profesional y emocional durante el embarazo, el parto y el postparto. “La maternidad requiere tiempo, acompañamiento y escucha”, indicó.

En ese sentido, remarcó el rol de las puericultoras como una figura de sostén para las familias. “A veces solamente necesitamos apoyar una mano en el hombro de una mamá para que recupere la confianza”, expresó.

Además, contó que muchas madres atraviesan momentos de angustia y agotamiento en soledad, especialmente durante las madrugadas o en los primeros meses de vida del bebé. “Hay mamás que a las tres de la mañana tienen un recién nacido llorando y sienten que no pueden más. Ahí el acompañamiento es clave”, aseguró.

“Es tu lactancia y lleva tiempo”

Finalmente, la especialista destacó la importancia de generar espacios donde las mujeres puedan consultar, expresarse y sentirse acompañadas sin miedo al juicio. “Hay tantas dudas en torno a la lactancia. Y estos espacios sirven para decirle a esa mamá que está del otro lado: tranquila, es tu lactancia, lleva tiempo, pero lo estás haciendo bien”, cerró.

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