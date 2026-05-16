Correr a más de 3.400 metros: La Quiaca tendrá una media maratón inédita - IMAGEN GENERADA CON IA.

El próximo 24 de mayo, La Quiaca Corre tendrá su primera media maratón en altura, una competencia de 21 kilómetros que buscará posicionar a la ciudad como un nuevo punto de referencia para el atletismo . El evento también contará con una modalidad participativa de 6 kilómetros y la inscripción es gratuita.

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La Quiaca se prepara para vivir una jornada deportiva especial en pleno mes patrio. El evento, organizado por la Fundación Semillas de Esperanza junto al atleta Emanuel Cruz, tendrá como eje principal la primera media maratón de 21 kilómetros en altura.

Además de la prueba competitiva, la organización confirmó que habrá una distancia participativa de 6 kilómetros , pensada para quienes quieran sumarse a la experiencia sin realizar el recorrido completo. De esta manera, la actividad busca convocar tanto a corredores experimentados como a vecinos, estudiantes y familias.

El circuito será íntegramente sobre ruta y tendrá como punto de partida la plaza central . Desde allí, los participantes recorrerán sectores como Ruta 5, Campo Chico y la zona del aeropuerto , en un trazado que combinará exigencia física, altura y paisajes característicos del norte jujeño.

La inscripción será gratuita, aunque tendrá cupo limitado a 200 corredores. Según detallaron desde la organización, quienes participen recibirán remera y medalla finisher, dos elementos que acompañarán el carácter especial de esta primera edición.

Atletismo, escuelas y turismo en La Quiaca

Uno de los puntos destacados de La Quiaca Corre será la participación de las escuelas locales. La invitación fue extendida a instituciones como la Escuela Normal, Comercial, Técnica, Minas y Robótica, con el objetivo de que los estudiantes también formen parte de la jornada.

La propuesta tendrá además un fin vinculado a la Fiesta Nacional de los Estudiantes, ya que habrá premios destinados a la compra de materiales para las carrozas escolares. De esta forma, la competencia también busca acompañar el trabajo de los jóvenes quiaqueños de cara al calendario estudiantil.

Emanuel Cruz, uno de los impulsores del evento, destacó que la intención es generar una experiencia que vaya más allá de lo deportivo. “Buscamos que sea una experiencia deportiva y turística; tenemos paisajes únicos para disfrutar”, expresó al referirse al recorrido y al potencial de la ciudad.

La primera media maratón en altura aparece como una oportunidad para mostrar a La Quiaca desde otro lugar: no solo como punto fronterizo y símbolo del norte argentino, sino también como escenario para competencias deportivas con identidad propia.

En una provincia donde el atletismo suma cada vez más corredores y propuestas, este evento apunta a instalarse dentro del calendario deportivo jujeño. La altura, el paisaje y la participación comunitaria serán parte central de una jornada que promete convocar a deportistas y vecinos.

Una carrera histórica en el norte jujeño

La organización remarcó que el cupo será limitado, por lo que los interesados deberán inscribirse con anticipación. La expectativa es que la primera edición marque el inicio de una competencia que pueda repetirse en los próximos años y crecer como atractivo deportivo y turístico.

Con el impulso de la Fundación Semillas de Esperanza, el acompañamiento de Emanuel Cruz y la participación de las escuelas, La Quiaca se prepara para recibir una carrera distinta, con el desafío extra de correr en altura y con el objetivo de poner en valor los paisajes del norte jujeño.