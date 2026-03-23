lunes 23 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de marzo de 2026 - 20:26
Deportes.

Se viene un Ironman en Jujuy: cuándo será y dónde se correrá

El triatlón internacional llegará por primera vez al norte argentino con una prueba en Jujuy y más de 1300 atletas proyectados.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Jujuy será sede en febrero de 2027 de una fecha del Ironman 51.50, una competencia internacional de triatlón que combinará natación, ciclismo y pedestrismo. Será la primera vez que este evento desembarque en el norte argentino y, según lo informado oficialmente, se espera la participación de más de 1300 competidores del país y del exterior.

Lee además
Jujuy busca sumar un Ironman a su calendario deportivo en 2027 video
Deportes.

Jujuy busca sumar un Ironman a su calendario deportivo en 2027
La Vendimia de El Bayeh 2026 video
Jujuy.

La Vendimia de El Bayeh 2026: vino, cultura y música en la cuarta edición

El anuncio fue confirmado tras un encuentro técnico realizado en el Cabildo de Jujuy entre autoridades provinciales y representantes de la franquicia internacional. De acuerdo con la presentación oficial, el dique La Ciénaga será el escenario de la etapa de natación, mientras que la ciudad de San Salvador de Jujuy albergará los tramos de ciclismo y carrera a pie.

Cómo será el Ironman que se correrá en Jujuy

La prueba prevista para Jujuy será en formato 51.50, también conocido dentro del circuito Ironman como distancia olímpica o standard. Ese recorrido incluye 1,5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo, para un total de 51,5 kilómetros.

Desde la organización destacaron que la provincia cuenta con las condiciones de infraestructura y seguridad necesarias para recibir una competencia de estas características.

Campeonato Regional del NOA de Triatlón en el dique la Ciénaga (Foto ilustrativa)
El dique la Ci&eacute;naga ser&aacute; sede del Ironman.

El dique la Ciénaga será sede del Ironman.

Qué es un Ironman y cuál es la diferencia con el formato 51.50

Cuando se habla de Ironman, muchas veces se piensa en la prueba más extensa y exigente del circuito: 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de maratón. Ese formato completo es el más emblemático de la marca y nació en Hawái en 1978.

Sin embargo, la franquicia también organiza otras distancias. En el caso del 51.50, el nombre surge justamente de la suma de las tres etapas: 1,5 km de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de carrera. Es una modalidad más corta que el Ironman tradicional, pero mantiene la lógica del triatlón y forma parte del universo oficial de competencias de la marca.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy busca sumar un Ironman a su calendario deportivo en 2027

La Vendimia de El Bayeh 2026: vino, cultura y música en la cuarta edición

"Primero miró mi local": el relato de una vecina sobre el robo en una pizzería de San Pedrito

Descuentos por pago anticipado de impuestos municipales: cuándo vence el plazo

Cobalto convoca a artistas jujeños al 1º Salón de Pequeño Formato

Lo que se lee ahora
tini presenta futttura en salta: donde comprar las entradas en jujuy
Espectáculos.

Tini presenta FUTTTURA en Salta: dónde comprar las entradas en Jujuy

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Estudios.

Abren las inscripciones a la Academia de Oficios de Jujuy: cómo anotarse a los cursos gratuitos

Por qué no cobré el Progresar en marzo 2026.
Sociedad.

¿Por qué no cobré el Progresar en marzo 2026?

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno video
Jujuy.

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno

CINDAC: buscan intensamente a una mujer y dos menores desaparecidos video
Jujuy.

Cindac: Buscan a jujeña y sus dos hijos desaparecidos hace cinco días: "pedimos datos a provincias aledañas"

Cuándo, dónde y contra quién juega Bolivia por el Repechaje para el Mundial 2026.  
Deportes.

Bolivia juega el repechaje del Mundial 2026: ¿Cuándo y a qué hora?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel