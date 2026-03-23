Se viene un Ironman en Jujuy: cuándo será y dónde se correrá

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Jujuy será sede en febrero de 2027 de una fecha del Ironman 51.50, una competencia internacional de triatlón que combinará natación, ciclismo y pedestrismo. Será la primera vez que este evento desembarque en el norte argentino y, según lo informado oficialmente, se espera la participación de más de 1300 competidores del país y del exterior.

El anuncio fue confirmado tras un encuentro técnico realizado en el Cabildo de Jujuy entre autoridades provinciales y representantes de la franquicia internacional. De acuerdo con la presentación oficial, el dique La Ciénaga será el escenario de la etapa de natación, mientras que la ciudad de San Salvador de Jujuy albergará los tramos de ciclismo y carrera a pie.

Cómo será el Ironman que se correrá en Jujuy La prueba prevista para Jujuy será en formato 51.50, también conocido dentro del circuito Ironman como distancia olímpica o standard. Ese recorrido incluye 1,5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo, para un total de 51,5 kilómetros.

Desde la organización destacaron que la provincia cuenta con las condiciones de infraestructura y seguridad necesarias para recibir una competencia de estas características.

Campeonato Regional del NOA de Triatlón en el dique la Ciénaga (Foto ilustrativa) El dique la Ciénaga será sede del Ironman. Qué es un Ironman y cuál es la diferencia con el formato 51.50 Cuando se habla de Ironman, muchas veces se piensa en la prueba más extensa y exigente del circuito: 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de maratón. Ese formato completo es el más emblemático de la marca y nació en Hawái en 1978. Sin embargo, la franquicia también organiza otras distancias. En el caso del 51.50, el nombre surge justamente de la suma de las tres etapas: 1,5 km de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de carrera. Es una modalidad más corta que el Ironman tradicional, pero mantiene la lógica del triatlón y forma parte del universo oficial de competencias de la marca.

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