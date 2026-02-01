domingo 01 de febrero de 2026

1 de febrero de 2026 - 12:32
Exitoso.

Jujuy fue sede de la 5ª fecha del Campeonato Regional del NOA de Triatlón

Con más de 220 competidores inscriptos de diferentes provincias, la competencia combinó natación, ciclismo y pedestrismo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Triatlón en Jujuy.

Triatlón en Jujuy.

Triatlón en Jujuy.

Triatlón en Jujuy.

Ganadores del triatlón en Jujuy.

Ganadores del triatlón en Jujuy.

Ganadores del triatlón en Jujuy.

Ganadores del triatlón en Jujuy.

La prueba se disputó en modalidades individual y postas, combinando natación, ciclismo y pedestrismo, y marcó además el cierre del campeonato regional.

WhatsApp Image 2026-02-01 at 10.44.07
Triatlón en Jujuy.

Triatlón en Jujuy.

El certamen recorrió a lo largo del año diferentes provincias del NOA, con fechas previas en Salta, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, consolidándose como uno de los circuitos deportivos más importantes de la región. La jornada en Jujuy contó con una gran convocatoria de deportistas, familias y público en general, generando un fuerte impacto deportivo, turístico y cultural.

En diálogo con Canal 4, el secretario de Deportes de la Provincia, Luis Calvetti, destacó la magnitud del evento y el trabajo realizado para su concreción. “Estamos muy felices de finalizar esta quinta fecha. Es un desafío muy grande para nosotros y salió de maravilla. Fueron cinco provincias las que estuvieron presentes y tuvimos el gran apoyo del gobernador”, expresó.

WhatsApp Image 2026-02-01 at 11.19.17
Ganadores del triatlón en Jujuy.

Ganadores del triatlón en Jujuy.

Calvetti remarcó además el crecimiento sostenido de Jujuy como sede de eventos de gran nivel: “Poco a poco Jujuy se va convirtiendo en un escenario principal. Hubo muchos deportistas, familias acompañando y gente de distintas provincias conociendo nuestra provincia. Esperamos que sea el primer triatlón de muchos”.

Asimismo, el funcionario también subrayó el clima vivido durante la competencia y dijo que "hubo mucho esfuerzo de los participantes, mucha voluntad y buena onda. Fue un día lleno de deporte, cultura, turismo y emprendedores”, y anticipó un año cargado de actividades: “Hace poco anunciamos el partido de Los Pumas contra Australia en agosto y habrá muchas sorpresas deportivas durante este año”.

Protagonistas y emociones en la línea de llegada

Entre los atletas destacados, Alejandro Bulacio, de Tucumán, quien obtuvo el primer lugar en bicicleta de ruta en la categoría general, expresó su satisfacción tras la competencia: “Estoy muy contento. Hacía rato que no se hacía un torneo tan completo en el NOA. Correr en este dique fue hermoso, el nivel es muy alto. Vengo entrenando todo el año y esto era lo que vine a buscar: consagrarme en Jujuy”.

WhatsApp Image 2026-02-01 at 11.43.25
Ganadores del triatlón en Jujuy.

Ganadores del triatlón en Jujuy.

Por su parte, Celeste Balsas, también tucumana, logró el primer puesto en bicicleta de ruta en la categoría 40-49 y destacó el esfuerzo realizado.

Estoy muy feliz de estar acá en Jujuy y orgullosa de competir en este campeonato. Fue muy sacrificado porque venimos de muy lejos, fue una competencia durísima. Nos preparamos para esto, para exigirnos y seguir luchando por nuestros objetivos”, mencionó.

WhatsApp Video 2026-02-01 at 12.22.13

