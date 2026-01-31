Triatlón: se realizaron las acreditaciones y este domingo se corre en El Carmen

Durante la jornada, que se desarrolló entre las 13 y las 18 horas, los competidores completaron el proceso de acreditación y recibieron la gorra para natación, la botella oficial y la numeración correspondiente. A las 18 horas, la organización brindó la charla técnica, donde se explicaron los recorridos, las normas de seguridad y los aspectos clave de la competencia. El evento forma parte de la quinta fecha del Campeonato Regional del NOA de Triatlón y consolida a Jujuy como sede de eventos deportivos de alcance regional.
La competencia se correrá mañana domingo en modalidades individual y postas, una propuesta que busca ampliar la participación y fomentar el trabajo en equipo.
Luego, los atletas pasarán por la zona de transición, ubicada en la rotonda del dique, para iniciar el tramo de ciclismo, que será de 20 kilómetros por Ruta 62 y Ruta 9, hasta el ingreso a El Carmen, en la rotonda de Jorge Cafrune.
Finalmente, los competidores regresarán al dique para completar el pedestrismo, con un recorrido de 2,5 kilómetros por Ruta 62, ida y vuelta. Allí se detendrá el cronómetro y finalizará la competencia.
Desde la organización confirmaron que todos los cupos disponibles fueron cubiertos. Las inscripciones se cerraron este sábado tanto para las postas mixtas y combinadas como para la modalidad individual.
En total, participarán alrededor de 220 competidores, con atletas de distintas provincias del NOA. Además, está prevista la entrega de premios para los ganadores de cada categoría, en una jornada que buscará promover el deporte y la participación regional.