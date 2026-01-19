Últimos cupos para el Triatlón Jujuy: quiénes pueden inscribirse y cómo participar

Jujuy será sede de la quinta fecha del Campeonato Regional de Triatlón , competencia que reúne a atletas del NOA. La carrera se realizará el 1 de febrero en el dique La Ciénaga .

Desde la Secretaría de Deportes destacaron que la provincia asume por primera vez la organización de un evento de esta escala. “Tenemos el honor de ser escenario de un evento de alto nivel. Es la primera vez que vamos a organizar el triatlón y queremos estar a la altura”, señaló Aldana Noseda , coordinadora del área.

La carrera definirá a los campeones regionales en las distintas categorías, tanto femeninas como masculinas. También habrá participación de atletas con discapacidad visual y motora, que vienen compitiendo en fechas anteriores.

De acuerdo a la organización, el evento ya supera los 100 inscriptos , y quedan los últimos cupos para sumarse en la modalidad posta dentro del campeonato jujeño.

“Tenemos cupos para las carreras postas, que son una iniciativa para difundir el deporte y permitir que se armen equipos mixtos”, explicó Noseda. En el caso del campeonato regional, sólo podrán competir los triatletas individuales que vienen acumulando fechas en el circuito.

Las inscripciones se realizan a través de la plataforma Sportmetric, que además será el organismo encargado de fiscalizar la competencia.

Campeonato Regional del NOA de Triatlón en el dique la Ciénaga (Foto ilustrativa) Campeonato Regional del NOA de Triatlón en el dique la Ciénaga (Foto ilustrativa)

Qué exige la prueba y quiénes pueden participar

En su versión individual, la prueba combina natación, ciclismo y pedestrismo en un escenario natural que demanda experiencia en el agua.

Desde la Secretaría remarcaron la necesidad de tomar recaudos. “No es una pileta. El dique exige experiencia en el agua y también cuidados en el ciclismo. Lo mínimo es la parte de carrera, que es más natural para todos”, indicó Noseda.

Los tiempos estimados varían según nivel. Los competidores más rápidos rondan entre 1:15 y 1:20 horas, mientras que se esperan registros de hasta 2 horas y media para completar el circuito.

Quienes no participen pueden acercarse como público. La invitación, dicen, también busca acercar la disciplina a la comunidad, en especial a los grupos de running y trail que empiezan a migrar hacia el triatlón.

Deporte, turismo e identidad provincial

Además del cierre deportivo, la carrera apunta a posicionar a Jujuy en el mapa del triatlón regional y a aprovechar el atractivo del dique como escenario. “Tenemos uno de los espejos de agua más lindos, algo que otras provincias no tienen. Queremos posicionar a Jujuy no sólo en lo deportivo, sino también en turismo”, destacó Aldana.

La funcionaria anticipó que el objetivo es consolidar la disciplina en la provincia y aprovechar la geografía local para futuros eventos vinculados al agua, montaña y paisaje, tres recursos clave para el turismo deportivo de verano.