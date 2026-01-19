lunes 19 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de enero de 2026 - 17:13
Regional.

Últimos cupos para el Triatlón Jujuy: quiénes pueden inscribirse y cómo participar

Jujuy será sede de la fecha final del Campeonato Regional de Triatlón. Más de 100 inscriptos, modalidades y recomendaciones para participar.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Triatlón
Lee además
Campeonato Regional del NOA de Triatlón en el dique la Ciénaga (Foto ilustrativa)
La Ciénaga.

Jujuy será sede de la última fecha del Campeonato Regional del NOA de Triatlón
La Justicia aceptó a ARCA como querellante en la causa contra la AFA por la apropiación de $19.300 millones.
Aval judicial.

ARCA se suma como querellante en la causa contra la AFA por la evasión millonaria

Desde la Secretaría de Deportes destacaron que la provincia asume por primera vez la organización de un evento de esta escala. “Tenemos el honor de ser escenario de un evento de alto nivel. Es la primera vez que vamos a organizar el triatlón y queremos estar a la altura”, señaló Aldana Noseda, coordinadora del área.

La carrera definirá a los campeones regionales en las distintas categorías, tanto femeninas como masculinas. También habrá participación de atletas con discapacidad visual y motora, que vienen compitiendo en fechas anteriores.

Inscripciones, modalidades y cupos disponibles

De acuerdo a la organización, el evento ya supera los 100 inscriptos, y quedan los últimos cupos para sumarse en la modalidad posta dentro del campeonato jujeño.

“Tenemos cupos para las carreras postas, que son una iniciativa para difundir el deporte y permitir que se armen equipos mixtos”, explicó Noseda. En el caso del campeonato regional, sólo podrán competir los triatletas individuales que vienen acumulando fechas en el circuito.

Las inscripciones se realizan a través de la plataforma Sportmetric, que además será el organismo encargado de fiscalizar la competencia.

Campeonato Regional del NOA de Triatlón en el dique la Ciénaga (Foto ilustrativa)
Campeonato Regional del NOA de Triatlón en el dique la Ciénaga (Foto ilustrativa)

Campeonato Regional del NOA de Triatlón en el dique la Ciénaga (Foto ilustrativa)

Qué exige la prueba y quiénes pueden participar

En su versión individual, la prueba combina natación, ciclismo y pedestrismo en un escenario natural que demanda experiencia en el agua.

Desde la Secretaría remarcaron la necesidad de tomar recaudos. “No es una pileta. El dique exige experiencia en el agua y también cuidados en el ciclismo. Lo mínimo es la parte de carrera, que es más natural para todos”, indicó Noseda.

Los tiempos estimados varían según nivel. Los competidores más rápidos rondan entre 1:15 y 1:20 horas, mientras que se esperan registros de hasta 2 horas y media para completar el circuito.

Quienes no participen pueden acercarse como público. La invitación, dicen, también busca acercar la disciplina a la comunidad, en especial a los grupos de running y trail que empiezan a migrar hacia el triatlón.

Campeonato Regional del NOA de Triatlón en el dique la Ciénaga (Foto ilustrativa)
Campeonato Regional del NOA de Triatlón en el dique la Ciénaga (Foto ilustrativa)

Campeonato Regional del NOA de Triatlón en el dique la Ciénaga (Foto ilustrativa)

Deporte, turismo e identidad provincial

Además del cierre deportivo, la carrera apunta a posicionar a Jujuy en el mapa del triatlón regional y a aprovechar el atractivo del dique como escenario. “Tenemos uno de los espejos de agua más lindos, algo que otras provincias no tienen. Queremos posicionar a Jujuy no sólo en lo deportivo, sino también en turismo”, destacó Aldana.

La funcionaria anticipó que el objetivo es consolidar la disciplina en la provincia y aprovechar la geografía local para futuros eventos vinculados al agua, montaña y paisaje, tres recursos clave para el turismo deportivo de verano.

Embed - Jujuy será sede de una fecha del Campeonato Regional del NOA de Triatlón

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy será sede de la última fecha del Campeonato Regional del NOA de Triatlón

ARCA se suma como querellante en la causa contra la AFA por la evasión millonaria

La Selección Argentina cerrará marzo con un amistoso frente a Qatar antes del Mundial 2026

Los cruces, días y horarios de la primera fecha del Torneo Apertura 2026

Talleres de Perico vs. Tucumán Central: confirman el horario para la reanudación del partido

Lo que se lee ahora
talleres de perico vs. tucuman central: confirman el horario para la reanudacion del partido video
Final.

Talleres de Perico vs. Tucumán Central: confirman el horario para la reanudación del partido

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Terrible choque en la Ruta 9/34 en Salta.
Salta.

Terrible choque entre un colectivo y dos camionetas en Ruta 34

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos video
Atención.

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos

Crecida en Lozano. video
A estar atentos.

Ríos crecidos y rutas cortadas por la lluvia en Jujuy

Anuario Escolar 2026 en Jujuy. video
Educación.

¡Cambiaron la fecha! Las clases empezarán el 2 de marzo en Jujuy

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad. video
Transporte.

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel