Milton Álvarez sobre el inicio de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional: "El camino es insistir y ser protagonistas"

Milton Álvarez y el presente de Gimnasia de Jujuy: "El camino es insistir y ser protagonistas"

Tras una buena performance en el inicio de la Primera Nacional de Argentina , el arquero Milton Álvarez destacó el presente de Gimnasia de Jujuy y valoró el trabajo del plantel para sostener una idea de juego protagónica. El “Lobo” busca consolidar su rendimiento y sumar puntos en un torneo que anticipan largo y exigente

Con un inicio de temporada alentador en la Primera Nacional de Argentina , Gimnasia y Esgrima de Jujuy atraviesa un momento positivo que alimenta las expectativas de pelear en los puestos de arriba de su zona. Tras sumar resultados importantes en las primeras fechas del campeonato, el equipo jujeño busca sostener el rendimiento y consolidar una identidad de juego.

En ese contexto, el arquero Milton Álvarez analizó el presente del plantel y destacó el trabajo que se viene realizando durante la semana para trasladarlo a los partidos.

“El balance es muy bueno. Intentamos jugar de la manera que nos pide el técnico y trabajamos mucho en la semana para poder hacerlo el día del partido”, explicó.

Resultados que respaldan la idea de juego

El guardameta señaló que, más allá de las dificultades que plantea cada rival, el equipo logró sumar puntos importantes en el arranque del campeonato.

“A veces se complica porque el rival también juega, pero el balance es muy bueno, sacamos buenos resultados”, afirmó.

En ese sentido, destacó la cosecha obtenida hasta el momento y la importancia de mantener el rumbo.

“De 12 puntos perdimos un partido, pero hay que seguir por este camino: insistir y ser protagonistas”, sostuvo.

Ajustes y crecimiento del equipo

Álvarez también remarcó que el plantel continúa trabajando para mejorar distintos aspectos del funcionamiento colectivo, con el objetivo de sostener el nivel durante el campeonato.

“Tenemos que seguir mejorando en todos los aspectos: en defensa, en el mediocampo, en ataque, en la tenencia y en el sistema”, detalló.

Además, explicó que el cuerpo técnico busca administrar las cargas físicas para llegar en buenas condiciones a lo largo de la temporada.

“También hay que recuperar algunos jugadores que vienen con muchos minutos”, señaló.

gimnasia de jujuy 2026

Un campeonato largo y exigente

Para el arquero del “Lobo”, la clave será mantener la calma y no dejarse llevar por la ansiedad en un torneo que recién comienza.

“Es un momento para seguir trabajando, pero también para descansar. Va a ser un año largo y duro”, advirtió.

En esa línea, planteó que el objetivo inmediato es sumar la mayor cantidad de puntos posibles sin perder la identidad de juego.

“Sin entrar en una vorágine de ansiedad o de especular, la idea es sumar todos los puntos que podamos e intentar ganar en todas las canchas”, expresó.

La meta: ser protagonistas

Finalmente, Álvarez insistió en que el equipo apunta a mantener una postura ofensiva y competitiva a lo largo del torneo.

“Queremos seguir por este camino, insistir y ser protagonistas”, afirmó.

Con esa premisa, Gimnasia y Esgrima de Jujuy se prepara para afrontar los próximos compromisos de la Primera Nacional de Argentina, con la ilusión de consolidar su buen arranque y mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Cabe recordar que la Fecha 4 fue reprogramada para el final de la primera ronda. Por ese motivo, el Lobo recién visitará a Güemes de Santiago del Estero en el mes de junio.

De acuerdo con el fixture del equipo dirigido por Hernán Pellerano, el encuentro correspondiente a la Fecha 5 entre Gimnasia de Jujuy y Colegiales se disputará el domingo 15 de marzo, desde las 17 horas, en el Estadio 23 de Agosto. Aún resta la confirmación de la terna arbitral.

Luego, el Lobo afrontará dos compromisos consecutivos como visitante: primero, el 21 de marzo ante Tristán Suárez, y posteriormente, por la Fecha 7, visitará el viernes 27 de marzo a Chaco For Ever en el marco del duelo interzonal estipulado en el torneo.

El fixture de Gimnasia de Jujuy en la primera ronda

Fecha 4: Güemes S.E. (V). - Reprogramado por el paro para junio.

Fecha 5: Colegiales (L).

Fecha 6: Tristán Suárez (V).

Fecha 7: Chaco For Ever (V) - Interzonal

Fecha 8: Patronato (L).

Fecha 9: Agropecuario (V).

Fecha 10: Almagro (L).

Fecha 11: Rafaela (V).

Fecha 12: Maipú (L).

Fecha 13: San Martín T. (V).

Fecha 14: Temperley (L).

Fecha 15: Gimnasia y Tiro (V).

Fecha 16: Nueva Chicago (L).

Fecha 17: Atlanta (V).

Fecha 18: San Martín de San Juan (L)