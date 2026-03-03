miércoles 04 de marzo de 2026

3 de marzo de 2026 - 17:27
Suspensión.

AFA ratificó el paro: no habrá fútbol este fin de semana en todas las categorías

AFA decidió este martes mantener el paro del fútbol y habrá suspensión total de todas las categorías del fútbol en Argentina. Te contamos cuándo se jugará esa fecha.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
AFA ratificó el paro: no habrá futbol este fin de semana.

AFA ratificó el paro: no habrá futbol este fin de semana.

La protesta, que afectará la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, estaba prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo y finalmente se mantiene tal como se había anunciado originalmente.

Qué pasará con la fecha suspendida

La jornada que debía jugarse este fin de semana —incluida en el calendario del Apertura 2026— no será disputada en las fechas originalmente previstas. Según la reunión de hoy, los directivos ya comenzaron a evaluar posibles fechas para reprogramar la 9ª fecha, con opciones que podrían incluir el mes de mayo de 2026, el primer fin de semana.

El paro impacta en todos los partidos planificados entre el 5 y el 8 de marzo, por lo que millones de aficionados quedarán sin fútbol en esas jornadas.

Todos los partidos de la fecha 9 de Torneo Apertura

Jueves 5 de marzo

  • 19.00 Gimnasia (M) – Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo

  • 17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)
  • 17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)
  • 19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)22.00 Unión – Talleres (Zona A)
  • 22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

  • 17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona B)
  • 17.00 Estudiantes (RC) – Instituto (Interzonal)
  • 19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)
  • 21.30 Racing – Huracán (Zona B)
  • 21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo

  • 17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)
  • 17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)
  • 19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)
  • 21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)

Contra quién jugaba Gimnasia de Jujuy esta fecha

El equipo que dirige Hernán Pellerano disputaba la fecha 4 (que coincide con la 9 de la Liga Profesional) en condición de visitante y le tocaba Güemes de Santiago del Estero. Finalmente ese partido se jugará recién en el mes de mayo, posiblemente en la semana del 11.

