23 de febrero de 2026 - 16:20
Justicia.

Justicia autorizó a Claudio "Chiqui" Tapia a viajar al exterior en medio de la causa

La Justicia le otorgó un permiso especial para viajar a Colombia y Brasil bajo una fianza millonaria, pese a las investigaciones por presunta evasión impositiva

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Claudio Chiqui Tapia, definido como el comandante de la AFA.

La Justicia argentina autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, conocido como “Chiqui” Tapia, a salir del país para cumplir compromisos oficiales con la entidad deportiva, pese a estar implicado en una causa judicial por presunta evasión impositiva. La autorización que es entre el 23 al 28 de febrero de 2026 fue concedida por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante bajo condiciones estrictas, entre ellas una fianza de 5 millones de pesos que Tapia debe depositar antes de viajar.

¿Por qué estaba impedido de viajar?

Tapia estaba impedido de salir del país como medida para garantizar su presencia en las audiencias judiciales vinculadas a la investigación que abrió una denuncia penal en diciembre de 2025 por presunta retención indebida de aportes y tributos fiscales. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectó que la AFA omitió retener y depositar aportes de seguridad social, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales por más de 19.350 millones de pesos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Qué autorizó la Justicia y bajo qué condiciones

El juez Amarante aceptó el pedido de Tapia para viajar entre el 23 y el 28 de febrero de 2026 a Colombia y Brasil para participar de un evento oficial de la Federación Colombiana de Fútbol y de una reunión del Consejo de la Conmebol. La autorización judicial, sin embargo, está condicionada a:

  • El pago de una fianza de $5.000.000, a depositar electrónicamente en una cuenta del Banco de la Nación Argentina.

  • La suscripción de un acta donde Tapia se compromete a regresar antes de abordar.

  • La presentación, dentro de las 48 horas de su retorno, del comprobante migratorio de ingreso al país a través del sistema de gestión judicial LEX100.

  • La notificación de su itinerario y estadía (hoteles establecidos en cada destino).

    El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la declaración de rebeldía, la ejecución de la fianza y una orden de captura.

Según la IGJ, dirigida por Daniel Roque Vítolo, se exige a la AFA y a la Liga Profesional de Fútbol explicaciones detalladas sobre partidas globales en sus estados contables.

El origen de la causa y el contexto judicial

La causa en la que está implicado Tapia se inició con una denuncia de ARCA que señala que la AFA actuó como agente de retención de impuestos y cargas sociales y no depositó esos fondos en tiempo y forma, lo que constituye un presunto delito en el marco del Régimen Penal Tributario. La fiscalía sostiene que la entidad no sólo omitió pagos sino que contó con recursos suficientes para cumplir con esas obligaciones fiscales, basado en datos que muestran ingresos millonarios durante los períodos investigados.

La defensa de Tapia intentó cerrar la causa alegando que las deudas no eran exigibles por cuestiones legales, pero el juez rechazó esa estrategia. El cronograma de audiencias establece que Tapia deberá declarar el 5 de marzo de 2026, seguido por otros directivos de la AFA en días posteriores.

  • El cronograma de audiencias indagatorias se inicia el 5 de marzo de 2026 con Tapia y los abogados representantes de la asociación.
  • El 6 de marzo declararán Toviggino y Gustavo Lorenzo,
  • El 9 de marzo deberán comparecer Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina.

Qué se discute en la causa

En paralelo, fuentes judiciales revelaron que la investigación también involucra maniobras vinculadas al manejo de fondos internacionales y posibles vínculos con contratos de la AFA en el exterior. En algunos episodios del expediente, defensores de los acusados han buscado apartar a ciertos querellantes para limitar la presentación de pruebas clave.

