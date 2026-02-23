Al menos 14 muertos y 45 detenidos en México tras el crimen del narco "El Mencho"

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, perdió la vida tras un operativo federal en Tapalpa, estado de Jalisco. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con respaldo de organismos de inteligencia y fuerzas de seguridad.
Al menos 14 muertos y 45 detenidos tras el crimen del narco “El Mencho”
Una nueva escalada de violencia sacude a México tras el asesinato de Nemesio Oseguera, conocido como “El Mencho”, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El saldo preliminar reporta al menos 14 personas fallecidas y 45 detenidos en distintos operativos y hechos vinculados a la situación.
En este contexto, instituciones educativas de peso nacional anunciaron medidas excepcionales para resguardar a sus comunidades académicas. La decisión impacta de manera directa en miles de estudiantes y docentes.
Las autoridades universitarias comunicaron cambios temporales en la modalidad de dictado de clases ante el escenario de tensión.