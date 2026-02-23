Al menos 14 muertos y 45 detenidos en México tras el crimen del narco "El Mencho"

Live Blog Post

El Ejército de México mató a El Mencho

Según la información difundida por las autoridades, el despliegue tuvo como finalidad detener a Rubén “N”, alias “El Mencho”. En el momento de la intervención, efectivos militares fueron atacados con armas de fuego y respondieron al intercambio de disparos.

El tiroteo dejó como saldo cuatro presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación sin vida en el lugar. Otros tres resultaron con heridas de gravedad y fallecieron mientras eran trasladados en aeronave hacia la Ciudad de México. Entre ellos se encontraba Nemesio Oseguera Cervantes. La identificación formal quedó sujeta a la verificación de los peritos correspondientes.

El operativo se organizó a partir de tareas de inteligencia coordinadas por el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). En la acción intervinieron aeronaves de la Fuerza Aérea y personal de reacción inmediata de la Guardia Nacional.

El parte oficial indicó que no hubo bajas en las fuerzas federales. Además de los fallecidos, dos personas presuntamente vinculadas a la organización quedaron detenidas.

En el área se aseguraron vehículos con blindaje y diverso armamento. Entre los elementos incautados figuran lanzacohetes con capacidad para impactar aeronaves y dañar unidades protegidas.

