domingo 22 de febrero de 2026

22 de febrero de 2026 - 16:40
El Ejército de México mató a "El Mencho", líder del Cartel de Jalisco

El líder del Cartel de Jalisco cayó durante una acción de fuerzas de México en Tapalpa. Autoridades reportaron siete fallecidos y dos detenidos.

Ramiro Menacho
Mencho
Mencho Oseguera.
Narcotráfico: Quién era Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho"
De acuerdo con el comunicado oficial, la operación tuvo como objetivo la captura de Rubén “N”, identificado como Mencho. Durante la intervención, personal militar recibió disparos y respondió a la agresión.

El enfrentamiento dejó cuatro integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación fallecidos en el lugar y tres heridos graves, quienes murieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encontraba Oseguera Cervantes. Las autoridades señalaron que corresponde a instancias periciales confirmar plenamente la identidad.

El operativo en Tapalpa

La acción se desarrolló con trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República, a través de la FEMDO. En el despliegue participaron aeronaves de la Fuerza Aérea y personal de reacción inmediata de la Guardia Nacional.

Según el informe oficial, durante el operativo no se registraron bajas en las fuerzas armadas. Además de los fallecidos, se detuvo a dos presuntos integrantes del grupo delictivo.

En el sitio aseguraron armamento y vehículos blindados. Entre el material incautado se mencionan lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y dañar unidades blindadas.

Quién era Nemesio Oseguera Cervantes

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue identificado durante años como uno de los principales líderes del narcotráfico en México. Originario de Michoacán, inició actividades en el ámbito agrícola antes de migrar a Estados Unidos, donde fue detenido y deportado por tráfico de heroína.

Tras su regreso a México, formó parte de corporaciones policiales y luego se integró a estructuras delictivas vinculadas al Cártel del Milenio y al Cártel de Sinaloa. Con el tiempo, encabezó la conformación y expansión del CJNG.

Bajo su liderazgo, la organización amplió su presencia territorial en diversos estados mexicanos y extendió operaciones a nivel internacional. El grupo se caracterizó por el uso de armamento de alto poder, vehículos modificados y estructuras con disciplina interna.

El CJNG evolucionó desde un brazo armado identificado como “Los Matazetas” hacia una estructura con operaciones diversificadas. Además del tráfico de drogas, la organización incursionó en robo de combustible, extorsión y control de productos agrícolas en distintas regiones.

Durante la última década, autoridades mexicanas y estadounidenses incluyeron a Oseguera Cervantes en listas de objetivos prioritarios. Su captura o muerte fue objeto de múltiples versiones no confirmadas en años recientes.

Tras el operativo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una conferencia junto al Comité de Seguridad para presentar un informe detallado sobre los hechos ocurridos en Jalisco.

