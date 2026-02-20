Jujuy frente al mundo corporativo: oportunidades y desafíos según Patricia Jebsen

¿Pueden las personas de Jujuy y del interior del país trabajar en grandes empresas nacionales o internacionales? Esa fue una de las preguntas centrales que recibió Patricia Jebsen en una entrevista con Canal 4. La referente en empleabilidad y desarrollo profesional respondió con foco en el trabajo remoto, la preparación estratégica y el uso de plataformas digitales.

Política. La Libertad Avanza ofrece respuestas a la demanda de empleo en Jujuy

Propuestas. Pedro Pascuttini y las prioridades para Jujuy: "El empleo y la producción"

La creadora de contenidos sobre carrera corporativa, con experiencia en diferentes compañías del mundo, aseguró que sí existen oportunidades reales para quienes viven fuera de Buenos Aires, aunque aclaró que el camino requiere planificación y constancia.

Patricia Jebsen explicó que la pandemia modificó la lógica laboral en muchas organizaciones. Numerosas empresas adoptaron esquemas virtuales y mantuvieron modalidades híbridas o remotas.

Según indicó, ese cambio permitió que personas de provincias como Jujuy, Salta o Córdoba accedan a búsquedas que antes se concentraban en la capital del país. Señaló que áreas como atención al cliente, tecnología, análisis de datos, traducción e ingeniería ofrecen posibilidades concretas bajo modalidad remota.

Aclaró que en etapas iniciales de carrera resulta más viable trabajar a distancia, mientras que cargos jerárquicos suelen requerir presencialidad en casas matrices.

Cómo competir desde el interior

La especialista remarcó que vivir en el interior no representa una desventaja estructural, pero exige estrategia. Recomendó capacitarse de manera continua, dominar herramientas digitales e incluir en el currículum palabras clave alineadas con el puesto buscado.

Explicó el funcionamiento de los sistemas ATS, filtros automatizados que analizan currículums antes de que lleguen a un reclutador. Subrayó que enviar el mismo CV a múltiples empresas reduce las posibilidades y aconsejó personalizar cada postulación.

También destacó la importancia de LinkedIn y otras plataformas laborales como canales centrales para acceder a búsquedas de grandes compañías.

¿Qué valoran hoy las grandes empresas?

Patricia Jebsen señaló que el mercado laboral prioriza perfiles integrales. Las empresas buscan conocimientos técnicos, pero también habilidades blandas como liderazgo, empatía, comunicación y trabajo en equipo.

Indicó que una persona puede tener sólida formación académica, pero si no logra integrarse o liderar equipos, pierde competitividad frente a otros candidatos.

En ese sentido, afirmó que la educación formal continúa siendo relevante, sobre todo para posiciones ejecutivas. Explicó que en multinacionales ciertos cargos exigen títulos universitarios, posgrados e idiomas.

Big Four y grandes corporaciones

Durante la entrevista, Patricia Jebsen explicó qué significa trabajar en las llamadas Big Four, las cuatro mayores consultoras globales que auditan y asesoran empresas. Mencionó como ejemplo a KPMG, una de las firmas que contrata jóvenes profesionales y perfiles técnicos.

Señaló que estas compañías funcionan como semilleros de talento y que muchas veces permiten ingreso desde etapas tempranas de carrera. Indicó que la clave radica en especializarse y destacarse en un área concreta.