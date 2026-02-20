viernes 20 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de febrero de 2026 - 12:46
Empleo.

Jujuy frente al mundo corporativo: oportunidades y desafíos según Patricia Jebsen

La especialista en carrera profesional respondió si desde Jujuy se puede ingresar a grandes compañías y qué estrategias aplicar.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Jujuy frente al mundo corporativo: oportunidades y desafíos según Patricia Jebsen

Jujuy frente al mundo corporativo: oportunidades y desafíos según Patricia Jebsen

¿Pueden las personas de Jujuy y del interior del país trabajar en grandes empresas nacionales o internacionales? Esa fue una de las preguntas centrales que recibió Patricia Jebsen en una entrevista con Canal 4. La referente en empleabilidad y desarrollo profesional respondió con foco en el trabajo remoto, la preparación estratégica y el uso de plataformas digitales.

Lee además
Candidatopor el Frente Primero Jujuy Avanza, Pedro Pascuttini
Propuestas.

Pedro Pascuttini y las prioridades para Jujuy: "El empleo y la producción"
Entrega de certificados de programas de capacitación en El Carmen y Yala.
Política.

La Libertad Avanza ofrece respuestas a la demanda de empleo en Jujuy

La creadora de contenidos sobre carrera corporativa, con experiencia en diferentes compañías del mundo, aseguró que sí existen oportunidades reales para quienes viven fuera de Buenos Aires, aunque aclaró que el camino requiere planificación y constancia.

Trabajo remoto: una puerta que se abrió para el interior

Patricia Jebsen explicó que la pandemia modificó la lógica laboral en muchas organizaciones. Numerosas empresas adoptaron esquemas virtuales y mantuvieron modalidades híbridas o remotas.

Según indicó, ese cambio permitió que personas de provincias como Jujuy, Salta o Córdoba accedan a búsquedas que antes se concentraban en la capital del país. Señaló que áreas como atención al cliente, tecnología, análisis de datos, traducción e ingeniería ofrecen posibilidades concretas bajo modalidad remota.

Aclaró que en etapas iniciales de carrera resulta más viable trabajar a distancia, mientras que cargos jerárquicos suelen requerir presencialidad en casas matrices.

Cómo competir desde el interior

La especialista remarcó que vivir en el interior no representa una desventaja estructural, pero exige estrategia. Recomendó capacitarse de manera continua, dominar herramientas digitales e incluir en el currículum palabras clave alineadas con el puesto buscado.

Explicó el funcionamiento de los sistemas ATS, filtros automatizados que analizan currículums antes de que lleguen a un reclutador. Subrayó que enviar el mismo CV a múltiples empresas reduce las posibilidades y aconsejó personalizar cada postulación.

También destacó la importancia de LinkedIn y otras plataformas laborales como canales centrales para acceder a búsquedas de grandes compañías.

¿Qué valoran hoy las grandes empresas?

Patricia Jebsen señaló que el mercado laboral prioriza perfiles integrales. Las empresas buscan conocimientos técnicos, pero también habilidades blandas como liderazgo, empatía, comunicación y trabajo en equipo.

Indicó que una persona puede tener sólida formación académica, pero si no logra integrarse o liderar equipos, pierde competitividad frente a otros candidatos.

En ese sentido, afirmó que la educación formal continúa siendo relevante, sobre todo para posiciones ejecutivas. Explicó que en multinacionales ciertos cargos exigen títulos universitarios, posgrados e idiomas.

Big Four y grandes corporaciones

Durante la entrevista, Patricia Jebsen explicó qué significa trabajar en las llamadas Big Four, las cuatro mayores consultoras globales que auditan y asesoran empresas. Mencionó como ejemplo a KPMG, una de las firmas que contrata jóvenes profesionales y perfiles técnicos.

Señaló que estas compañías funcionan como semilleros de talento y que muchas veces permiten ingreso desde etapas tempranas de carrera. Indicó que la clave radica en especializarse y destacarse en un área concreta.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Pedro Pascuttini y las prioridades para Jujuy: "El empleo y la producción"

La Libertad Avanza ofrece respuestas a la demanda de empleo en Jujuy

Fuerte mensaje de la Iglesia al Gobierno: "Cuidar el empleo debe ser una prioridad"

Banco Macro, Incluyeme.com y la UTN impulsan oportunidades genuinas de empleo para personas con discapacidad a través del Bootcamp por la Inclusión

Avances en IDEJuy, la plataforma que centraliza datos públicos y mapas de Jujuy

Lo que se lee ahora
Diputados aprobó la Reforma Laboral.
Sesión.

Conocé cómo votaron los diputados jujeños en la Reforma Laboral

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Alerta amarilla para este fin de semana en Jujuy.
Tiempo.

Tres días bajo alerta por tormentas para Jujuy: en qué zonas se esperan lluvias

Diputados aprobó la Reforma Laboral.
Sesión.

Conocé cómo votaron los diputados jujeños en la Reforma Laboral

Reforma laboral: qué pasa ahora tras la aprobación en Diputados y por qué vuelve al Senado
Congreso.

Reforma laboral: qué pasa ahora tras la aprobación en Diputados y por qué vuelve al Senado

Diputados aprobó la reforma laboral, pero la ley volverá al Senado para ser sancionada video
Congreso.

La Cámara de Diputados aprobó la Reforma Laboral y vuelve al Senado

Ascensor urbano 1 en mantenimiento.
Mantenimiento.

Temporalmente el Ascensor Urbano de la Vieja Terminal queda fuera de servicio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel