Pedro Pascuttini y las prioridades: "El empleo, el trabajo y la producción"

A días de las Elecciones 2025 , el candidato por el Frente Primero Jujuy Avanza, Pedro Pascuttini , detalló los ejes centrales de su trabajo en caso de lograr una banca en el Congreso de la Nación. “El empleo, el trabajo y la producción”.

Destacó que el equilibrio fiscal es importante, pero que también lo es “el equilibrio productivo, el equilibrio social y humano”, y subrayó que las prioridades en caso de ser electo, será defender “la salud, la educación y la seguridad” .

Marcó como relevante el corredor bioceánico “desde el punto de vista de lo que significa ese tráfico, esa comercialización internacional, esa conectividad con todo el mundo, y sobre todo también el tema de economías regionales”.

“Hoy no estamos teniendo condiciones de economía regional. Vemos que por el centralismo porteño todo se nos encarece, no tenemos las condiciones necesarias, ni siquiera la conectividad y esta imposibilidad de contar con cuestiones que nos permitan tener una salida hacia afuera en la exportación”, indicó.

Las preocupaciones de la gente

Dijo que las principales preocupaciones de la gente pasan “por lo económico y por la social. El sueldo no les alcanza, llegan a cinco de cada mes y el endeudamiento cada día es peor, entonces ahí es donde vienen los problemas de inconsistencia con la familia”.

Luego destacó que otro eje de su lucha será la situación de los jóvenes. “Tenemos que darle la oportunidad para que ellos puedan realizar su sueño y tener las condiciones que hoy el mundo está exigiendo, adonde va el mundo”

Dijo que “la conectividad, la inteligencia artificial, la robótica, la comercialización que se hace ahora sin ya moverte de tu casa, todo eso tienen que venir para los jóvenes para que ellos puedan sentir que acá en la Argentina y sobre todo en Jujuy, tienen las condiciones para quedarse”, cerró.

Pedro Pascuttini - Candidato a Diputado

Pedro Pascuttini en el cierre de campaña

El candidato por el Frente Primero Jujuy Avanza, Pedro Pascuttini encabezó el acto en el Estadio Olímpico de Palpalá, en el marco de la celebración por el Día de la Lealtad Peronista.

Pascuttini realizó un balance sobre la campaña electoral, destacó el acompañamiento de la gente y subrayó su compromiso con las necesidades sociales y económicas de la provincia. “El principal objetivo es servir el pueblo”.

“El contacto con la gente fue lo más importante y positivo. Hemos podido advertir las circunstancias por las cuales están atravesando los jujeños, y tomamos nota de lo que debemos ayudar a corregir para salir de esta injusticia social”, sostuvo.