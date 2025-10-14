Pedro Pascuttini participó del encuentro "Vos y Voz" que reúne a jóvenes profesionales

A pocos días de las elecciones legislativas, Pedro Pascuttini, candidato a diputado nacional por el Frente Primero Jujuy Avanza, mantuvo un encuentro con jóvenes profesionales en el ciclo “Vos y Voz”, organizado por la Fundación Jujuy 4.0 junto a medios locales. La actividad tuvo como objetivo conocer de primera mano las realidades, inquietudes y propuestas de los jóvenes en torno a distintos temas sociales y económicos.

Los temas tratados El encuentro permitió intercambiar experiencias sobre educación, salud y seguridad, así como analizar desafíos vinculados a la situación económica y social de la provincia y del país. Según destacaron los organizadores, la iniciativa buscó generar un espacio de diálogo cercano entre los jóvenes y los representantes políticos.

Lo que les preocupa a los jóvenes de hoy Durante la jornada se abordaron cuestiones sensibles como la educación, la seguridad y el narcotráfico, así como el impacto del contexto económico nacional en la vida cotidiana de los ciudadanos. Los participantes compartieron sus perspectivas y plantearon posibles soluciones para mejorar las oportunidades de desarrollo en Jujuy.

El candidato resaltó la importancia de mantener un contacto cercano con los jóvenes y de trabajar para generar oportunidades que les permitan concretar sus proyectos y sueños. Asimismo, afirmó su intención de ser una voz activa de los jujeños, defendiendo los derechos y promoviendo la participación de todos los sectores de la comunidad en la construcción de políticas inclusivas y equitativas.

