Lanzan colecta de almohadones de lactancia para mamás jujeñas internadas en el Hospital de Niños

Almohadón de lactancia.

El hospital Hospital Materno Infantil Héctor Quintana puso en marcha una campaña solidaria para recolectar almohadones de lactancia que serán destinados a madres y bebés internados en el nosocomio que no cuentan con este elemento fundamental para la alimentación y el cuidado de los recién nacidos.

Desde la institución remarcaron que muchas de las madres que permanecen en el hospital atraviesan situaciones económicas complejas, por lo que estas donaciones representan una ayuda importante para garantizar una lactancia más cómoda y segura.

"Es un almohadón que sirve para ayudar para las mamás para posicionar bien al bebé, que estén los dos bien cómodos, cuando amamanta. Es más para las mamás primerizas, de 17 o 18 años que no saben. Las puericultoras le enseñan y ese almohadón es muy importante para tener la posición correcta y haya una mejor conexión", indicaron desde el hospital a TodoJujuy.com.

Además, indicaron que quienes tengan almohadones usados también pueden acercarlos, incluso si no se encuentran en óptimas condiciones, ya que el personal del hospital se encargará de acondicionarlos y dejarlos aptos para su utilización.

Las personas interesadas en colaborar pueden dirigirse directamente al hospital y entregar allí las donaciones. image Almohadón para fomentar una mejor lactancia materna. La importancia de la lactancia materna La lactancia materna es considerada esencial para el desarrollo saludable de los bebés, especialmente durante los primeros meses de vida. Entre sus beneficios, aporta nutrientes indispensables, fortalece el sistema inmunológico y favorece el vínculo entre la madre y el recién nacido. En este contexto, los almohadones de lactancia cumplen un rol clave, ya que ayudan a mantener una postura cómoda tanto para la madre como para el bebé, reduciendo dolores musculares y facilitando el proceso de amamantamiento, sobre todo en madres recientes o en casos de internaciones prolongadas. Con esta iniciativa solidaria, el hospital busca acompañar a las familias que más lo necesitan y reforzar el cuidado integral de los recién nacidos en la provincia.

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