Crece el interés en Jujuy por entender el embarazo y la lactancia: la Doctora YouTube responde

Cada vez más madres jujeñas buscan información confiable sobre embarazo, lactancia y los cambios del cuerpo durante la gestación. La médica generalista Ana María Atencio —conocida como “la doctora YouTube”— dialogó con TodoJujuy y explicó por qué el interés aumenta y qué dudas son las más frecuentes.

Atencio remarcó que el proceso no es lineal y que cada mujer lo vive distinto. Si bien suelen hablarse de “trimestres”, no existen recetas únicas para transitarlo. “En la vida de los humanos las cosas no son para todos igual. Cada una lo vivencia según su historia, su contexto, su familia y hasta sus creencias” , sostuvo.

Entre los síntomas iniciales menciona el cansancio, los cambios mamarios, la pigmentación y el aumento de la necesidad de orinar. Estsas son eñales tempranas que muchas mujeres detectan aún antes de confirmar el embarazo.

Para la especialista, el segundo trimestre suele ser el más disfrutable. “Es un momento calmo. Se empiezan a sentir las contracciones, aparece la pancita y desaparece el cansancio. Para muchas es la mejor etapa”, explicó la Doctora YouTube.

La médica insistió en que esa percepción también tiene una base biológica: aumenta el volumen de sangre circulante, la piel cambia y aparecen señales visibles que suelen traer alivio emocional a quienes estaban atravesando el primer trimestre con malestares.

El tercer trimestre y la prevención

Hacia el final del embarazo, Atencio destaca dos claves: articulaciones y encías. “La progesterona reblandece todo: articulaciones y encías. Por eso es importante la prevención odontológica. Antes se decía que se perdía un diente por embarazo y no era así: se inflamaban las encías”, detalló.

Lactancia: del calostro a la leche madura

Uno de los temas que más consultas genera en Jujuy, según la Doctora YouTube, es la lactancia. Allí puso foco en un punto que suele generar ansiedad: la cantidad. “El calostro es la primera vacuna del bebé. Es chiquito, sale de a media cucharita, pero está cargado de inmunoglobulinas”, explicó.

Insistió en no reemplazarlo por fórmulas en los primeros días en la medida de lo posible. “Si uno da una mamadera, el bebé deja de tomar el calostro. Necesita defensas, no tanto energía”, explicó.

Sobre la técnica, agregó que existen alternativas para madres que trabajan. “Si la familia acompaña, se puede extraer leche y darle con vasito. No con mamadera, porque el bebé elige lo fácil”, afirmó.

leche materna.jpg Leche materna - Embarazo y lactancia | Foto de archivo

Qué buscan saber las madres jujeñas

Según la especialista, las consultas más frecuentes se agrupan en tres grandes núcleos:

cambios corporales y síntomas

dudas sobre lactancia y nutrición

cuidados preventivos y vuelta al trabajo

El canal de la Doctora YouTube desde Jujuy

Atencio celebró que las redes estén democratizando contenidos de salud materna, aunque aclaró que el objetivo no es reemplazar al sistema sanitario. “Lo que hago es preventivo. Es para no enfermar y para que las mujeres entiendan su cuerpo. Y después, sí: control con su médico”, manifestó.