martes 06 de enero de 2026

6 de enero de 2026 - 12:57
"La doctora YouTube": una médica jujeña explica los cambios del embarazo desde las primeras semanas

Ana María Atencio usa las redes para explicar qué pasa en el cuerpo. Todos los detalles de "la doctora YouTube" en diálogo con Todo Jujuy.

Embarazo.jpg

En Jujuy muchos la conocen como “la doctora YouTube”. Se trata de Ana María Atencio, médica generalista con más de tres décadas de trayectoria, que desde su canal y sus participaciones radiales se dedica a explicar, con un lenguaje claro y cercano, los cambios que atraviesa el cuerpo de la mujer desde el inicio del embarazo.

Durante una charla reciente, la especialista remarcó que el embarazo es un proceso intenso desde el comienzo. “El embarazo es un cimbronazo para el organismo, es un cataclismo muy fuerte desde el principio”, señaló.

El embarazo empieza antes de lo que se cree

Uno de los conceptos que Atencio repite con frecuencia es que el embarazo no comienza el día de la fecundación. “El primer día del embarazo es el primer día de la última menstruación, no cuando se encuentran el óvulo y el espermatozoide”, explicó.

Según detalló, el óvulo fecundado tarda varios días en implantarse en el útero. “Cuando se produce la implantación, ese embarazo ya tiene alrededor de 21 días”, indicó, y subrayó la importancia de llevar un registro del ciclo menstrual.

Cambios hormonales desde el inicio

La médica explicó que, tras la ovulación, el ovario comienza a producir hormonas en grandes cantidades para sostener un posible embarazo. “Ahí empieza una fabricación fuerte de hormonas para que todo el organismo pueda albergar a ese bebé”, afirmó.

Ese movimiento hormonal explica muchos síntomas tempranos. “Todavía no sabés que estás embarazada y ya tenés malestar, cambios grandes y las mamas empiezan a prepararse para amamantar”, señaló.

Para Atencio, esto refleja un mecanismo natural de protección: “La naturaleza protege al bebé incluso antes de que la mujer sepa que está embarazada”. “Si no te cuidás, estás potencialmente embarazada”, sostuvo la profesional de la salud.

Desde su mirada médica, la especialista fue clara:

“Una mujer que no se cuida, para nosotros los médicos está potencialmente embarazada”, sostuvo.

Por eso, explicó que ante una consulta médica se actúa con precaución incluso antes del retraso menstrual. “Estamos hablando de cambios que ocurren antes de que falte la menstruación”, remarcó.

Qué pasa con la vejiga y el útero

Uno de los cambios más frecuentes desde las primeras semanas es la necesidad constante de ir al baño. “El útero empieza a crecer y a contraerse desde el principio, y eso irrita la vejiga, aunque el embarazo sea muy chiquito”, explicó Atencio.

Aunque la mujer todavía no perciba cambios visibles, el proceso ya está en marcha. “El útero, que pesa unos 40 gramos cuando no hay embarazo, puede llegar a pesar cerca de 800 gramos al final”, detalló.

Atencio también mencionó otros cambios progresivos como el aumento del volumen de sangre, mayor irrigación de los órganos y modificaciones en las encías. “Todo el cuerpo se adapta: aumenta la sangre, cambian los riñones, el aparato digestivo y hasta las encías”, indicó.

Además del aspecto físico, la médica hizo foco en la importancia del acompañamiento. “No se trata de tolerar, sino de entender lo que le pasa al cuerpo de la mujer”, sostuvo, y remarcó que conocer estos procesos ayuda a reducir conflictos y miedos.

