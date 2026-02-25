Juan Guzmán: "La generación Z vive cansada de autogestionarse y venderse como producto"

"La generación Z vive cansada de autogestionarse y venderse como producto"
La generación Z no solo está cansada: también está nostálgica. Así lo planteó el profesor de Sociología Juan Guzmán al reflexionar sobre lo que definió como una época marcada por la autoexigencia permanente y la necesidad de mostrarse como un producto exitoso.
Guzmán retomó una reciente reflexión del filósofo Tomás Balmaceda, publicada en la revista Viva de Clarín, donde se advierte que los jóvenes nacidos entre 1990 y 2010, es decir la Generación Z, buscan referencias en un pasado que no vivieron. “Hay una generación que está absolutamente buscando el pasado”, explicó. Y detalló: “Empiezan a venderse de nuevo cámaras con rollo, vuelve el disco, vuelve la púa apoyándose en el vinilo. Hay algo imperfecto que esta generación no conoció”.
Para el sociólogo, esa tendencia no es casual. “Antes del COVID nosotros teníamos la posibilidad de usar la tecnología. Hoy estamos sumidos en un mundo donde todo es perfecto”, afirmó. En ese contexto, el regreso a lo analógico funciona como refugio emocional. “Esa idea de volver sobre el pasado hace que haya un refugio donde entendamos que nosotros tampoco podemos ser perfectos”.
Nostalgia por lo imperfecto
La fatiga, sin embargo, no es solo tecnológica. Guzmán vinculó este fenómeno con el libro No seas tú mismo, de Eudald Espluga, que cuestiona el mandato contemporáneo de la auto - optimización constante. “El mandato de esta época no es solo ser uno mismo, sino ser la mejor versión de uno mismo. Y cuando estás siendo la mejor versión, te autoexigís”, explicó.
Según el análisis, la generación Z vive bajo la lógica de la autogestión permanente. “Tenés que ser tu propio jefe, el gerente de vos mismo. Eso significa invertir en vos 24-7”, sostuvo. El resultado es una sensación extendida de agotamiento: “Es una generación que vive cansada porque se vive autogestionando y mostrando como un producto para que vean que es lo mejor que hay en el mercado”.
Guzmán graficó esta idea con una escena cotidiana observada en Jujuy: personas organizando un evento y seleccionando invitados en función de su “sonrisa” y su capacidad de generar imágenes atractivas en redes. “Somos productos. Hay sujetos que están vendiéndose continuamente y vendiendo esa sonrisa ante la sociedad”, reflexionó. Y añadió: “Antes la sonrisa estaba reservada para cuando realmente te reías. Hoy es tu marca”.
El mandato de la perfección
La presión por no fallar también forma parte de ese escenario. “No hay una segunda oportunidad para una primera impresión y estás todo el tiempo mostrando una primera impresión”, indicó. En un mercado laboral fragmentado y sin certezas de futuro, el “lobby de uno mismo” se vuelve una estrategia de supervivencia. “Vivimos un eterno presente que agota. No ves un trabajo donde proyectarte, sino que sobrevivís con puchitos”, describió.
La irrupción de la inteligencia artificial profundiza esa lógica de perfección. Guzmán citó reportes de cirujanos plásticos que advierten un cambio en la demanda: “Antes llevaban la foto de una actriz o un actor. Ahora la inteligencia artificial te permite crear tu versión más perfecta y llevarla al consultorio”. Y remarcó: “Tanta perfección agota”.
Frente a ese panorama, el sociólogo planteó una posible salida colectiva. “Espluga dice: vivamos la fatiga. Cuando estemos todos cansados y hartos, en comunidad nos vamos a dar cuenta de que podemos volver a esa imperfección que nos hacía felices”, sostuvo.
El sueño como resistencia
La reflexión abre además otro eje de debate que Guzmán anticipó abordará en los próximos días: el sueño como acto de resistencia. “La idea es empezar a pensar en desconectarnos un poquito de las redes, apagarnos. El sueño es esa idea de apagarnos. Y los algoritmos van por el sueño, muchas veces nos impiden dormir”, concluyó.