Vuelta a clases: se realizan jornadas de salud en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizó jornadas de salud gratuitas en la punta del Parque San Martín , destinadas a familias que necesitan completar estudios para la ficha escolar. La iniciativa superó ampliamente las expectativas: en el primer día se registraron más de 150 personas cuando solo había 20 turnos disponibles por jornada.

La directora de Salud del municipio, la licenciada en Nutrición Itatí Gloss, explicó que la propuesta buscó acompañar a las familias en un momento clave del año: “Estamos brindando este servicio desde la Municipalidad con mucha sorpresa y alegría, porque hay muchísima demanda. Queremos pedir paciencia, se hizo por orden de llegada, pero de verdad que es tanta la demanda que llegamos a cubrir todos los cupos que teníamos dados esta semana”.

Durante las jornadas se realizaron controles básicos requeridos por las escuelas. “La jornada consistía en poder brindarle a las familias electrocardiograma, peso, talla y la parte odontológica de la ficha que les piden para el colegio. No firmamos la ficha, pero sí ayudamos con los estudios. Vino muchísima gente, personas con dos, tres y hasta cinco hijos. El primer día tuvimos 150 personas esperando. Nosotros podemos dar solo 20 turnos por día”.

Gloss explicó que el límite de turnos tiene que ver con el equipamiento disponible: “El aparato permite hacer hasta 20 estudios por día. Después se bloquea y no podemos realizar más, porque no queremos hacer estudios que no estén bien hechos”.

Jornadas de salud en el parque San Martín. Jornadas de salud en el parque San Martín.

Además, remarcó que el servicio fue totalmente gratuito, “hoy un estudio de este tipo cuesta entre 30.000 y 45.000 pesos. Acá lo estamos haciendo de manera gratuita. A los que se les dio turno los vamos a llamar y se les va a cumplir. Y a los que se registraron hoy, también se los va a ir llamando de 20 en 20, que es la capacidad que tenemos por día”.

Finalmente, la directora de Salud adelantó que se replicará la propuesta en distintos barrios de la ciudad: “Queremos dar respuesta y llegar a los barrios. Es más factible ir barrio por barrio para acercarnos a los vecinos. No queremos dejar de cumplir con este servicio que sabemos que es tan importante”.