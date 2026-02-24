miércoles 25 de febrero de 2026

24 de febrero de 2026 - 19:29
Festejos.

Carnaval de El Chingo: la bajada de los disfrazados cumple 10 años

El tradicional carnaval del barrio El Chingo se prepara para la chaya y desentierro este fin de semana con el festejo de los 10 años de la bajada de disfrazados.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Carnaval de El Chingo.

Carnaval de El Chingo.

El carnaval del barrio El Chingo ya empieza a palpitarse y este año llega con un condimento especial: se cumplen 10 años de la tradicional bajada de los disfrazados, uno de los momentos más esperados por vecinos y visitantes.

Brisa Torrejón, una de las presidentas de la comparsa Los Alegres del Chingo, contó cómo será el inicio de las actividades: “Arrancamos este jueves 26 de febrero, a partir de las 13 horas, con la charla de la bandera y la presentación de la Comisión 2026 de este año”.

Durante la charla de la bandera, se realizará la presentación de la comisión que acompañará a la comparsa durante este carnaval. Además, la jornada contará con la presencia de varias bandas en vivo.

El desentierro y la bajada de los disfrazados

El desentierro del carnaval se realizará el sábado 28 de febrero, desde las 13 horas, momento en el que se espera una gran participación popular.

Desde la comparsa adelantaron que este año la expectativa es alta por el aniversario de la bajada de los disfrazados, una tradición que ya es parte del ADN del carnaval de El Chingo.

“Esperamos una gran convocatoria, ya que somos conocidos por la tradicional bajada de disfrazados, que este año está cumpliendo 10 años”, explicó Torrejón.

carnaval chingo.jpg

Invitación abierta y premios para todos

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a sumarse sin necesidad de inscripción previa.

“Los invitamos a todos los simpatizantes y amigos de la comparsa a que se sumen. Se pueden disfrazar y participar de la bajada. No es necesario anotarse, el que quiera es bienvenido”, remarcaron.

Además, adelantaron que habrá premios individuales y grupales, incluyendo reconocimientos especiales para los niños, con el objetivo de fomentar la participación de toda la familia.

Operativo de seguridad

Por último, informaron que el evento contará con un operativo policial para garantizar la seguridad de los asistentes. Las actividades finalizarán alrededor de las 20 horas.

WhatsApp Video 2026-02-24 at 18.31.18

