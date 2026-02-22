domingo 22 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de febrero de 2026 - 16:15
Jujuy.

El carnaval de Humahuaca llega a su fin y los diablos se despiden entre lágrimas

Este domingo 23 de febrero se realizó el cierre del Carnaval en Humahuaca con el tradicional regreso al mojón.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Domingo de Tentación (3) (2)
Lee además
Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026 video
Maimará.

La increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval jujeño en 2026
Habilitan un WhatsApp para emergencias en la Quebrada durante Carnaval (imagen con IA)
Servicios.

Habilitan un WhatsApp para emergencias en la Quebrada durante Carnaval

Desde las primeras horas de la mañana, las agrupaciones avanzaron por el casco histórico entre coplas y papel picado. Con trajes brillantes y máscaras imponentes, los diablos expresaron su despedida en medio de un clima que combinó alegría y nostalgia.

Embed - SE DESPIDE EL CARNAVAL

El entierro y la despedida

El ritual del entierro del diablo simboliza el fin del desenfreno carnavalesco y el inicio del tiempo de recogimiento. Los diablos, al frente de las comparsas, caminarán con carritos cargados de serpentinas, albahaca, bebidas y otros elementos típicos que formaron parte del acto formal.

El “entierro” se realiza en un hoyo que representa la boca de la Pachamama. Allí se depositan ofrendas como cigarrillos, hojas de coca, chicha y serpentinas. Entre rezos y pedidos, los presentes ruegan por un nuevo año de abundancia y alegría, mientras prometen reencontrarse en el próximo carnaval.

Tradición viva en la Quebrada

El Carnaval de Humahuaca forma parte de la identidad cultural de la región y se celebra al inicio de la Cuaresma. La fiesta comienza con el desentierro del diablo, conocido como Coludo o Pujllay, figura que simboliza la celebración, la picardía y la alegría colectiva.

Durante las jornadas festivas, las comparsas recorren calles y barrios al ritmo de instrumentos autóctonos como erkenchos, anatas, charangos y bombos. El color de las vestimentas y el sonido de los carnavalitos marcan el pulso de días intensos de baile y encuentro.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval jujeño en 2026

Habilitan un WhatsApp para emergencias en la Quebrada durante Carnaval

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca

Tres detenidos con cocaína adosada al cuerpo en Jujuy

Suspendieron la última jornada de Corsos Capitalinos en Avenida Savio

Lo que se lee ahora
Suspenden la segunda noche de Corsos.
Tormentas.

Suspendieron la última jornada de Corsos Capitalinos en Avenida Savio

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Ya se vive a pleno la primera noche de los Corsos Capitalinos en Avenida Savio
Fiesta y color.

Primera noche de los Corsos Capitalinos en Avenida Savio

Intentaron llevarse a una adolescente en un micro a Jujuy para luego sacarla del país
Urgente.

Intentaron llevarse a una adolescente en un micro a Jujuy para luego sacarla del país

Suspenden la segunda noche de Corsos.
Tormentas.

Suspendieron la última jornada de Corsos Capitalinos en Avenida Savio

Rige alerta amarilla por tormentas fuertes durante todo el día: más del 70% de la provincia estará afectada
Precaución.

Rige alerta amarilla por tormentas fuertes durante todo el día: más del 70% de la provincia estará afectada

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy visita a Chacarita en uno de los destacados de la fecha
Ascenso.

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy visita a Chacarita en uno de los destacados de la fecha

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel