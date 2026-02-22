El carnaval de Humahuaca llega a su fin y los diablos se despiden entre lágrimas

El Carnaval de Humahuaca culmina este domingo 23 de febrero con la celebración del Domingo de Tentación , día que pone fin a la fiesta popular en la Quebrada. Tras varias jornadas de música, comparsas y baile, los diablos recorrieron las calles del pueblo para despedirse hasta el próximo año.

Desde las primeras horas de la mañana, las agrupaciones avanzaron por el casco histórico entre coplas y papel picado. Con trajes brillantes y máscaras imponentes, los diablos expresaron su despedida en medio de un clima que combinó alegría y nostalgia.

El entierro y la despedida

El ritual del entierro del diablo simboliza el fin del desenfreno carnavalesco y el inicio del tiempo de recogimiento. Los diablos, al frente de las comparsas, caminarán con carritos cargados de serpentinas, albahaca, bebidas y otros elementos típicos que formaron parte del acto formal.

El “entierro” se realiza en un hoyo que representa la boca de la Pachamama. Allí se depositan ofrendas como cigarrillos, hojas de coca, chicha y serpentinas. Entre rezos y pedidos, los presentes ruegan por un nuevo año de abundancia y alegría, mientras prometen reencontrarse en el próximo carnaval.

Tradición viva en la Quebrada

El Carnaval de Humahuaca forma parte de la identidad cultural de la región y se celebra al inicio de la Cuaresma. La fiesta comienza con el desentierro del diablo, conocido como Coludo o Pujllay, figura que simboliza la celebración, la picardía y la alegría colectiva.

Durante las jornadas festivas, las comparsas recorren calles y barrios al ritmo de instrumentos autóctonos como erkenchos, anatas, charangos y bombos. El color de las vestimentas y el sonido de los carnavalitos marcan el pulso de días intensos de baile y encuentro.