Habilitan un WhatsApp para emergencias en la Quebrada durante Carnaval

El número disponible es 388-6825291 y funciona bajo el operativo “Carnaval Seguro 2026”. La línea depende del Centro de Monitoreo de la Unidad Regional N° 3.
Qué permite la línea y para qué sirve
A través de WhatsApp, vecinos y visitantes pueden enviar ubicación en tiempo real, además de fotos, videos y audios, con el objetivo de facilitar y agilizar la intervención ante incidentes.
La Policía también indicó que el canal se usa para consultas, asesoramiento y denuncias no urgentes, y resulta útil para personas con dificultades de comunicación oral.
911 y 101 siguen como prioridad
Desde la fuerza recordaron que 911 y 101 continúan como canales prioritarios ante situaciones de peligro inminente o emergencias de vida, mientras que el WhatsApp opera como refuerzo durante las jornadas festivas.
Además, la Unidad Regional N° 3 solicitó a instituciones, municipios, referentes de comparsas y a la comunidad en general difundir y conservar los números habilitados para el carnaval.