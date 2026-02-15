domingo 15 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de febrero de 2026 - 11:58
Servicios.

Habilitan un WhatsApp para emergencias en la Quebrada durante Carnaval

En el marco del Carnaval 2026 se habilitó la linea de WhatsApp 388-6825291 como refuerzo para emergencias y requerimientos en la Quebrada.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Habilitan un WhatsApp para emergencias en la Quebrada durante Carnaval (imagen con IA)

Habilitan un WhatsApp para emergencias en la Quebrada durante Carnaval (imagen con IA)

Lee además
Parque Botánico Baron Schuel.
Servicio.

Este lunes 16 no abrirá el Parque Botánico Municipal de Los Perales: cuándo retoma la atención
San Pedro: un hombre sufrió una fuerte descarga eléctrica al intentar conectarse a la luz y fue internado video
Interior.

San Pedro: intentó colgarse del servicio de luz y terminó internado

El número disponible es 388-6825291 y funciona bajo el operativo “Carnaval Seguro 2026”. La línea depende del Centro de Monitoreo de la Unidad Regional N° 3.

274734761_330507502355309_5954755974071592872_n.jpg
Habilitan un WhatsApp para emergencias en la Quebrada durante Carnaval (imagen ilustrativa)

Habilitan un WhatsApp para emergencias en la Quebrada durante Carnaval (imagen ilustrativa)

Qué permite la línea y para qué sirve

A través de WhatsApp, vecinos y visitantes pueden enviar ubicación en tiempo real, además de fotos, videos y audios, con el objetivo de facilitar y agilizar la intervención ante incidentes.

La Policía también indicó que el canal se usa para consultas, asesoramiento y denuncias no urgentes, y resulta útil para personas con dificultades de comunicación oral.

911 y 101 siguen como prioridad

Desde la fuerza recordaron que 911 y 101 continúan como canales prioritarios ante situaciones de peligro inminente o emergencias de vida, mientras que el WhatsApp opera como refuerzo durante las jornadas festivas.

Además, la Unidad Regional N° 3 solicitó a instituciones, municipios, referentes de comparsas y a la comunidad en general difundir y conservar los números habilitados para el carnaval.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Este lunes 16 no abrirá el Parque Botánico Municipal de Los Perales: cuándo retoma la atención

San Pedro: intentó colgarse del servicio de luz y terminó internado

Tres heridos en RN 34: reventó un neumático, perdió el control y chocó contra un puente

Jujuy Básquet cayó 79-71 ante Barrio Parque: 17 triples y un cierre caliente en la liga argentina

Detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar a 20 personas con un viaje al Carnaval de Jujuy

Lo que se lee ahora
detuvieron en cordoba a un hombre por estafar a 20 personas con un viaje al carnaval de jujuy
Estafa.

Detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar a 20 personas con un viaje al Carnaval de Jujuy

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Carnaval 2026: Así se vivió la Bajada de los Diablos de Los Alegres de Uquía video
Jujuy.

Carnaval 2026: Así se vivió la Bajada de los Diablos de Los Alegres de Uquía

Hasta $5 millones de multa: una por una, las sanciones en el Carnaval 2026 en Jujuy video
Atención.

Hasta $5 millones de multa: una por una, las sanciones en el Carnaval 2026 en Jujuy

Detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar a 20 personas con un viaje al Carnaval de Jujuy
Estafa.

Detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar a 20 personas con un viaje al Carnaval de Jujuy

Las comparsas de Purmamarca y Palpalá disfrutaron de los desentierros del carnaval 2026 video
Festejos.

Las comparsas de Purmamarca y Palpalá disfrutaron de los desentierros del carnaval 2026

Carnaval en Maimará: Casastchok la comparsa con56 años de historia
Fiesta.

Carnaval en Maimará: Casastchok la comparsa con 56 años de historia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel