Habilitan un WhatsApp para emergencias en la Quebrada durante Carnaval (imagen con IA)

En pleno carnaval y ante la alta circulación de comparsas y turistas, la Policía de Jujuy habilitó una línea directa de WhatsApp como canal de refuerzo para emergencias y requerimientos policiales en localidades de la Quebrada de Humahuaca.

El número disponible es 388-6825291 y funciona bajo el operativo “Carnaval Seguro 2026”. La línea depende del Centro de Monitoreo de la Unidad Regional N° 3.

274734761_330507502355309_5954755974071592872_n.jpg Habilitan un WhatsApp para emergencias en la Quebrada durante Carnaval (imagen ilustrativa) Qué permite la línea y para qué sirve A través de WhatsApp, vecinos y visitantes pueden enviar ubicación en tiempo real, además de fotos, videos y audios, con el objetivo de facilitar y agilizar la intervención ante incidentes.

La Policía también indicó que el canal se usa para consultas, asesoramiento y denuncias no urgentes, y resulta útil para personas con dificultades de comunicación oral.

911 y 101 siguen como prioridad Desde la fuerza recordaron que 911 y 101 continúan como canales prioritarios ante situaciones de peligro inminente o emergencias de vida, mientras que el WhatsApp opera como refuerzo durante las jornadas festivas. Además, la Unidad Regional N° 3 solicitó a instituciones, municipios, referentes de comparsas y a la comunidad en general difundir y conservar los números habilitados para el carnaval.

