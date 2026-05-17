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17 de mayo de 2026 - 21:07
Jujuy.

El programa de controles oftalmológicos gratuitos cerró inscripciones

Desde el gobierno informaron que ya fueron cubiertos todos los espacios previstos para las consultas oftalmológicas gratuitas .

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Por  Agustín Weibel
El programa de controles oftalmológicos gratuitos cerró inscripciones por cupos cubiertos

El programa de controles oftalmológicos gratuitos cerró inscripciones por cupos cubiertos

El programa nacional de atención y controles oftalmológicos para niños que se desarrolla en Jujuy alcanzó el total de los cupos disponibles previstos para esta etapa del operativo. Así lo informaron desde el gobierno provincial, que confirmó que ya no se encuentran habilitadas nuevas inscripciones en ninguno de los puntos de atención distribuidos en el territorio jujeño.

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La iniciativa, denominada “Ver para Ser Libres”, es impulsada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación y se implementa en coordinación con distintas áreas del Gobierno provincial y los municipios. El objetivo principal del programa es brindar controles visuales gratuitos y asistencia oftalmológica a niños y niñas en edad escolar.

Según indicaron las autoridades, la convocatoria tuvo una importante respuesta de la comunidad y los turnos disponibles fueron completados en su totalidad en poco tiempo. Frente a este escenario, solicitaron a la población no asistir de manera espontánea a los lugares donde se realiza el operativo, ya que actualmente no existe disponibilidad para incorporar nuevos pacientes.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el cierre de cupos responde exclusivamente a la capacidad operativa prevista para esta etapa del programa y aclararon que cualquier novedad o eventual ampliación será comunicada a través de los canales oficiales.

El operativo contempla evaluaciones oftalmológicas integrales orientadas a detectar problemas visuales en edades tempranas, facilitando además el acceso a tratamientos y elementos correctivos cuando resulten necesarios.

La iniciativa forma parte de una política sanitaria destinada a fortalecer la salud visual infantil y garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a controles médicos especializados .

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