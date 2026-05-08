Habrá controles visuales gratuitos y entregarán anteojos en toda la provincia de Jujuy

Entre el 11 y el 29 de mayo de 9 a 17 horas, se realizarán controles oftalmológicos gratuitos en distintas localidades de Jujuy, con entrega de anteojos en el día para niños, niñas y adolescentes.
La propuesta recorrerá diferentes puntos del territorio provincial con el objetivo de facilitar el acceso a controles visuales y a lentes recetados, especialmente para quienes necesitan una atención rápida y cercana.
Controles oftalmológicos gratuitos y entrega de lentes en el día
La iniciativa contempla la realización de exámenes visuales sin costo y, en los casos que lo requieran, la entrega de anteojos en la misma jornada. Está dirigida principalmente a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años, garantizando una respuesta inmediata para quienes presenten dificultades de visión.
Control oftalmológico para niños
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