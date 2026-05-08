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8 de mayo de 2026 - 18:52
Salud.

Habrá controles visuales gratuitos y entregarán anteojos en toda la provincia de Jujuy

Entre el 11 y el 29 de mayo se realizarán controles oftalmológicos gratuitos en distintas localidades de Jujuy. Conocé para quiénes está destinado.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Controles oftalmológicos tratuitos.

Controles oftalmológicos tratuitos.

Entre el 11 y el 29 de mayo de 9 a 17 horas, se realizarán controles oftalmológicos gratuitos en distintas localidades de Jujuy, con entrega de anteojos en el día para niños, niñas y adolescentes.

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La propuesta recorrerá diferentes puntos del territorio provincial con el objetivo de facilitar el acceso a controles visuales y a lentes recetados, especialmente para quienes necesitan una atención rápida y cercana.

Controles oftalmológicos gratuitos y entrega de lentes en el día

La iniciativa contempla la realización de exámenes visuales sin costo y, en los casos que lo requieran, la entrega de anteojos en la misma jornada. Está dirigida principalmente a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años, garantizando una respuesta inmediata para quienes presenten dificultades de visión.

Control oftalmológico para niños

Cronograma completo del programa “Ver para ser libres”

Semana 1

  • 11 y 12 de mayo – San Salvador de Jujuy: Estación de Trenes de Jujuy.
  • 13 de mayo – San Salvador de Jujuy: Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy / NIDO Ara San Juan.
  • 14 de mayo – San Salvador de Jujuy: Escuela N° 415 Confederación General de Trabajo / Multiespacio Jorge Cafrune.
  • 15 de mayo – San Salvador de Jujuy: Multiespacio Jorge Cafrune / Escuela N° 456 Sargento Juan Bautista.

Semana 2

  • 19 de mayo – San Pedro: Escuela N° 95 Almirante Guillermo Brown / Escuela Secundaria N° 14 San Juan Pablo II.
  • 20 de mayo – Perico: Escuela de Comercio N° 1 / Colegio Secundario N° 68.
  • 21 de mayo – Libertador General San Martín: Escuela Técnica Ing. Herminio Arrieta.
  • 22 de mayo – Libertador General San Martín: Escuela Técnica Ing. Herminio Arrieta / Escuela N° 112 Coronel Manuel Dorrego.

Semana 3

  • 25 de mayo – San Pedro: Escuela N° 95 Almirante Guillermo Brown / Escuela Secundaria N° 14 San Juan Pablo II.
  • 26 de mayo – Purmamarca: Sede a confirmar.
  • 27 de mayo – Tilcara: Hotel de Turismo de Tilcara.
  • 28 de mayo – Humahuaca: Plaza San Martín.
  • 29 de mayo – La Quiaca: Escuela de Educación Técnica N° 1 / Escuela de Frontera N° 1 Dr. Manuel Belgrano.

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