lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 07:10
Salud.

Operativo de atención oftalmológica gratuita: cronograma completo y servicios disponibles

Equipos de salud brindarán atención oftalmológica gratuita en distintos barrios de San Salvador de Jujuy. Además, las familias podrán acceder a múltiples especialidades médicas en un solo lugar.

Federico Franco
Federico Franco
Operativo de atención oftalmológica.

Operativo de atención oftalmológica.

Según el cronograma oficial, el jueves 18 el operativo tendrá lugar en el Centro Cultural Desarrollo Humano de Alto Comedero, ubicado en Avenida La Intermedia, VI Etapa, Sector Tupac Amaru. El viernes 19, la atención se trasladará al barrio San Francisco de Álava, específicamente en la Escuela Nº 111, situada en calle Pedro Teodoro Woltering 405. Finalmente, el sábado 20, los equipos de salud estarán presentes en el Polideportivo 790 Viviendas del barrio Cuyaya, sobre Peatonal 25, frente a la Escuela Rocha Solórzano.

Para acceder a la atención oftalmológica, las personas deberán presentar DNI y CUIL. Además, durante cada jornada, las familias contarán con la posibilidad de acceder a una amplia variedad de servicios de salud, todos concentrados en un mismo espacio y dentro de su propio barrio.

Entre las prestaciones disponibles se encuentran: médico clínico, pediatría, odontología, ginecología, turnos para mamografías, test de PSA, VIH y Sífilis, zoonosis, educación para la salud (TBC y dengue), prevención y cuidado del cáncer de próstata y mama, trabajo social, call center, Centro JURE, CEMIR, CRENNA y Junta Evaluadora, además de nutrición, psicología y podología.

La importancia de la salud visual

image
Operativo de atenci&oacute;n oftalmol&oacute;gica.

Operativo de atención oftalmológica.

La salud visual se refiere al buen estado del ojo y a una correcta visión. Existen numerosas enfermedades oculares; algunas, como la conjuntivitis o los orzuelos, no afectan la visión de manera permanente, mientras que otras, como el glaucoma, la catarata o la retinopatía, pueden generar daños visuales y requerir tratamiento médico o quirúrgico.

Entre las alteraciones visuales más frecuentes, conocidas como vicios de refracción, se encuentran:

  • Presbicia, que dificulta la visión de objetos cercanos y aparece generalmente a partir de los 40 años.

  • Miopía, que provoca dificultad para ver de lejos.

  • Hipermetropía, que genera dificultad para ver de cerca a cualquier edad.

  • Astigmatismo, que produce visión borrosa tanto de cerca como de lejos.

Si bien estos trastornos no se curan, pueden corregirse con el uso de anteojos.

Controles y prevención

En muchos casos, es el propio paciente quien detecta cambios en su visión. No obstante, existen controles oftalmológicos recomendados en diferentes etapas de la vida: en recién nacidos, a los 3 años, antes de iniciar la escuela primaria, a los 13 años y, a partir de los 40 años, con controles anuales.

Las personas con diabetes deben realizar controles visuales con mayor frecuencia, ya que esta enfermedad puede afectar seriamente la salud ocular. Asimismo, los bebés prematuros requieren seguimiento oftalmológico específico ante el riesgo de cataratas o retinopatías.

Uso de pantallas y cuidado de los ojos

Ante el uso cotidiano de pantallas, los especialistas recomiendan evitar dispositivos en ambientes oscuros, parpadear con frecuencia, mantener una postura adecuada para evitar contracturas cervicales y descansar la vista cada 20 minutos, mirando a lo lejos durante al menos 20 segundos.

Finalmente, las autoridades recuerdan que ante visión borrosa o molestias en los ojos, es fundamental consultar de inmediato en el centro de salud más cercano y evitar la automedicación.

