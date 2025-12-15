Polémica frase de un policía tras el asesinato del adolescente: "Si no hubiera salido a la noche..."

El reclamo de justicia por el crimen de Juan Vanega, el adolescente de 15 años asesinado a la salida de una fiesta de egresados en Alto Comedero , tomó un giro de fuerte tensión institucional tras los dichos de un comisario durante una movilización. Familiares y vecinos repudiaron una frase atribuida al jefe de la Unidad Regional Nº 7, que quedó registrada en video y provocó una reacción inmediata.

La protesta se realizó frente a la comisaría del barrio, donde los seres queridos del joven exigieron avances concretos en la causa. El clima cambió cuando el jefe policial expresó: “Si no hubiera salido a la noche, porque era menor, hoy lo tenés con vida en tu casa”.

La frase generó conmoción entre los presentes y se viralizó en cuestión de minutos. Familiares de Juan interpretaron el comentario como una forma de responsabilizar a la víctima por lo ocurrido, lo que profundizó el dolor y el enojo.

Una de las hermanas del adolescente enfrentó al comisario frente a otros efectivos y sostuvo que Juan “tenía derecho a disfrutar de la vida”. El intercambio quedó rodeado de gritos y reproches por parte de vecinos que se acercaron a acompañar el reclamo.

Algunos manifestantes también cuestionaron el accionar policial y aseguraron contar con registros audiovisuales de lo ocurrido durante la madrugada del ataque. Ante la escalada de tensión, otros agentes intervinieron para contener la situación y evitar incidentes mayores.

Comisario de Jujuy

El asesinato de Juan Vanega

El crimen ocurrió durante la madrugada del sábado, en el contexto de una fiesta clandestina que derivó en una pelea entre jóvenes de distintos barrios. En medio de ese escenario, Juan recibió una puñalada que resultó fatal.

Según información preliminar, dos adolescentes habían salido del evento para comprar bebidas alcohólicas cuando un grupo de chicos los interceptó. Testigos señalaron que el ataque fue sorpresivo y que provocó corridas entre los asistentes.

“Había muchísimos chicos y cuando se dieron cuenta de lo que pasaba, empezaron a escapar”, relató un vecino del sector.

Tras ser herido, Juan intentó alejarse del lugar. Avanzó alrededor de 20 metros y cayó desvanecido sobre la calle. Vecinos alertaron al SAME, que llegó a los pocos minutos.

apuñalado en Alto Comedero

El personal médico encontró al adolescente con signos vitales y realizó maniobras de reanimación durante varios minutos. A pesar de los esfuerzos, el joven murió en el lugar. Otro menor también resultó herido, aunque se encuentra fuera de peligro.

Luego del homicidio, la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7, junto al Ministerio Público de la Acusación, desplegó operativos en distintos puntos de Alto Comedero. Con testimonios y registros fílmicos, se logró identificar a los presuntos autores.

En los procedimientos se detuvo a una adolescente de 16 años y a un joven de 15, además de demorar a otros menores de entre 13 y 16 años que estaban con ellos. Todos fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones junto a sus padres.